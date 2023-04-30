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麗晶精品「媽的多重禮物」 精品、美食、住宿都搞定

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
麗晶精品於5/14前推出母親節回饋。圖／麗晶精品提供
麗晶精品於5/14前推出母親節回饋。圖／麗晶精品提供

各大百貨正熱烈展開母親節檔期，麗晶精品同樣展開母親節回饋，活動期間單日消費滿5萬送2,500元精品現金禮券，或是4,000元晶華酒店餐飲及客房禮券。另外，凡入住5月感恩月推出的「媽的多重禮物」住房專案，可選擇麗晶精品3,000元購物金、5,000元餐飲金或SPA療程等好禮。

麗晶精品也為主顧客準備各種加碼贈、銀行刷卡禮遇，包括單筆消費15萬元可獲得限量寶格麗羅馬之夜乳液；消費滿30萬，獲贈紐約貴婦甜點Lady M經典原味千層蛋糕；消費滿50萬，贈SISLEY抗皺活膚御緻眼唇霜；消費滿百萬，再加碼台北晶華酒店豪華客房兩天一夜住宿劵。活動期間消費金額前三名，還可獲贈晶華酒店33坪的名人套房住宿，享有沐蘭SPA經典療程及大班廊禮遇。

擁有多家珠寶與獨家精品的麗晶精品，針對5月購物季端出BVLGARI新品Divas’ Dream拓帕石與坦桑石珠寶腕表；BOUCHERON推薦麗晶獨家高級珠寶系列Nuri鸚鵡不對稱耳環；麗晶獨家品牌CINDY CHAO The AtrJewel獻上畢卡索夢境耳環等。

全台獨家品牌STEFANO RICCI推薦針織休閒布勞森，高質感的材質及亮眼清爽的橘色，可以跟孩子搭配出率性的親子裝；全台獨家的法國白襯衫女王ANNE FONTAINE推薦ALPILLES蕾絲馬甲搭配PEINTRE蝴蝶結造型白襯衫；另一全台獨家品牌GIANIVITO ROSSI獻上2023春夏新鞋款，極簡的輪廓結構、通透明亮的PVC系列與閃耀的寶石形狀切割，耀眼迷人。INLUXE CASA也帶來麗晶獨家、美感與實穿度兼具的Erika Cavallini格紋西裝外套與拼接長裙。

購物送禮都少不了美食點綴，麗晶精品館內北海道人氣鬆餅椿Tsubaki Salon推出季節外帶限定的厚鬆餅芒果蛋糕。LADY M則有母親節限定的全新口味草莓生奶油千層蛋糕及經典的玫瑰千層蛋糕，透過甜點與家人一起度過甜蜜的午茶時光。

母親節

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