LeSportsac包袋變臉了 新材質、簡約純色展現綠時尚

美國輕量配件包包品牌LeSportsac，2023年春季以「Renewal新生」為主題，除了採用再生尼龍面料，設計也以改過往風格，以簡約重塑品牌特色，大幅提升「純色」包款比例，呈現品牌設計新面貌。

LeSportsac自1974年於紐約推出以來，主打時尚感與功能性兼具的包袋，首創以強韌的降落傘防撕裂尼龍布料開發豐富包袋。LeSportsac持續不斷開發輕量產品，並於2020年發表了以「永續發展」為目標的全新策略，首度推出ReCycled環保膠囊系列包款後，展開了品牌的綠化變革旅程。

其目標不僅是創建一個單獨的「系列」，而是逐步將整個品牌包款轉變為環保材質。截至2023年春季，LeSportsac已經完成了80%純色和印花產品的綠化，並計畫在2026年將完成100%產品的環保材質過渡，履行永續發展目標。

LeSportsac全新再生尼龍面料採用後工業化、消費前的纖維，是蒐集紡紗或注塑過程殘留的廢料回收再生，並提取優質尼龍紗線製成。避免了資源浪費，同時保有品牌標誌性的輕量、易收納與耐用性。

LeSportsac 2023春季系列以「Renewal 新生」為主題，也以品牌根源地紐約，打破以往設計風格，以都會簡約美學重構品牌標誌性特色，大幅提升「純色」包款的比例，為LeSportsac包款帶來全新感受。

當中，LOGO雙面托特包與SPECTATOR純色系列從搭配性出發，簡約都會感的設計為生活提供了更為輕鬆俐落的基本款。Arc En Ciel彩虹系列則是以復古大膽的設計為LeSportsac開創全新形象。