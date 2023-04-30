用iPhone備忘錄寫出2本書 超狂計畫控「山女孩Kit」登山探險不冒險

iPhone備忘錄的便利性應該所有蘋果用戶都能體會，但竟然有人可以用備忘錄寫出好幾本書，實在是太狂了！「山女孩Kit」除了愛山，也愛用備忘錄，打開App有近1,500則超豐富的內容，更證實了她生活中真的少不了它。

地球月最後一天，Today at Apple「創意地球行旅」系列課程邀請了⁠山⁠女⁠孩Kit在Apple信義A13分享她的創⁠作影⁠像⁠書⁠寫⁠的徒⁠步⁠日⁠誌，不管是市區郊山單日小旅行，還是45天尼泊爾山區壯遊，山女孩Kit都用備忘錄寫下她穿越不同風景和海拔高度的旅程紀錄。

爬山途中電力資源有限的情況下，Kit是如何持續創作的呢？她分享自己的「五行日記」密技，趁著零碎的休息空檔，用iPhone備忘錄先記下日期、地點、住宿、飲食、行程，想要紀錄的關鍵事件的簡單敘述、感想，以及後續想要持續展開的行動或啟發。而上千則備忘錄，每則文字、圖片資料都這麼多的情況下，該如何整理或搜尋呢？Kit也分享自己的筆記秘技，就是一定會為備忘錄加上 #關鍵字，也會寫上日期、標題等，更方便之後搜尋。

另外，若情況允許能夠攜帶iPad，喜歡畫插畫的Kit，也熱愛使用iPad搭配Apple Pencil紀錄當天穿搭、心情，或是隨手想記錄下的風景。Kit表示，以前習慣使用「GoodNotes」來進行圖文創作，但在「無邊記」App出現之後，更讓她把以往寫日記的線性概念打破，變成一整張圖像式的紀錄，不只是圖文，還可以新增多種檔案、影片並直接預覽，可無限擴充的彈性讓她大大驚艷。現在Kit在做登山日誌的時候，會運用像是畫地圖的方式寫下旅途中的各種心得，並用圖示、顏色來分類，幫助閱讀。