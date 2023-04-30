用iPhone備忘錄寫出2本書 超狂計畫控「山女孩Kit」登山探險不冒險
iPhone備忘錄的便利性應該所有蘋果用戶都能體會，但竟然有人可以用備忘錄寫出好幾本書，實在是太狂了！「山女孩Kit」除了愛山，也愛用備忘錄，打開App有近1,500則超豐富的內容，更證實了她生活中真的少不了它。
地球月最後一天，Today at Apple「創意地球行旅」系列課程邀請了山女孩Kit在Apple信義A13分享她的創作影像書寫的徒步日誌，不管是市區郊山單日小旅行，還是45天尼泊爾山區壯遊，山女孩Kit都用備忘錄寫下她穿越不同風景和海拔高度的旅程紀錄。
爬山途中電力資源有限的情況下，Kit是如何持續創作的呢？她分享自己的「五行日記」密技，趁著零碎的休息空檔，用iPhone備忘錄先記下日期、地點、住宿、飲食、行程，想要紀錄的關鍵事件的簡單敘述、感想，以及後續想要持續展開的行動或啟發。而上千則備忘錄，每則文字、圖片資料都這麼多的情況下，該如何整理或搜尋呢？Kit也分享自己的筆記秘技，就是一定會為備忘錄加上 #關鍵字，也會寫上日期、標題等，更方便之後搜尋。
另外，若情況允許能夠攜帶iPad，喜歡畫插畫的Kit，也熱愛使用iPad搭配Apple Pencil紀錄當天穿搭、心情，或是隨手想記錄下的風景。Kit表示，以前習慣使用「GoodNotes」來進行圖文創作，但在「無邊記」App出現之後，更讓她把以往寫日記的線性概念打破，變成一整張圖像式的紀錄，不只是圖文，還可以新增多種檔案、影片並直接預覽，可無限擴充的彈性讓她大大驚艷。現在Kit在做登山日誌的時候，會運用像是畫地圖的方式寫下旅途中的各種心得，並用圖示、顏色來分類，幫助閱讀。
想要聽山女孩Kit分享更多尼泊爾旅程豐富的照片、影片，以及她用iPhone、iPad搭配Apple Pencil加上插畫與後製，打造個人風格的書寫影像紀錄的秘技，今天下午2點在Apple信義A13的免費課程千萬別錯過。
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