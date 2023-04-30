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Valentino彩妝進駐台灣時間地點曝光「周年慶」可期待

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Valentino Beauty可望在2023百貨周年慶檔期在台首度亮相。圖／摘自IG：Valentino.Beauty
Valentino Beauty可望在2023百貨周年慶檔期在台首度亮相。圖／摘自IG：Valentino.Beauty

近年精品美妝當道，CHANEL、DIOR、Burberry、YSL、Giorgio Armani、TOM FORD、GUCCI，一直到頂端奢侈品Hermès，一線精品大牌們紛紛跳下來玩美妝，且越玩越時髦擄獲喜愛精品上身的年輕世代。Valentino在2021年首度推出彩妝系列，當時全球首間專門店位於香港海港城，到了2023年Valentino Beauty登陸台灣的腳步聲也越來越近，百貨業者指出，Valentino Beauty確定在台灣展店，預計在下半年百貨大檔周年慶期間亮相。

至於Valentino Beauty台灣首店會在哪落地？依美妝品牌首度插旗台灣市場的慣例，全台首店幾乎都選在百貨兩大指標、美妝業績量體最大的SOGO台北店忠孝館與新光三越台北信義新天地A8。忠孝SOGO指出，為了迎接Valentino Beauty進駐，確實有在討論櫃位位置要做什麼調整。新光三越信義A8則低調指出，關於品牌進駐目前仍在討論階段。

在各大紅毯上，都可以看得到Valentino高級訂製服的身影，Valentino標誌性的金屬鉚釘、紅色、V字LOGO元素，皆充分運用在Valentino Beauty的各式彩妝、香水瓶身上，使用過程中，手中拿的猶如是一件迷你的奢侈品。

精品美妝是美妝市場近年表現強勁的品類，SOGO、新光三越不約而同指出，CHANEL、DIOR更是精品美妝成長雙箭頭代表，都有雙位數成長亮眼表現。這幾年，常可見到精品店前排隊的總是年輕人的身影，年輕世代追求精品敢花敢買，就算精品年年漲價仍是嚇不跑追求者。「精品好、精品美妝就會好」百貨美妝主管這樣說。

各大精品把經典圖騰、代表品牌的標誌性象徵，運用在美妝的內外表現上，或將精品包款結合彩妝推出限量版設計，結合迷你包風潮，把粉餅、眼彩盤、口紅盒繫上金屬鍊繩，就像把精品迷你包背上身。不是所有人都能花大把鈔票不斷購入精品，但用相對少的價格就可擁有精品美妝，這也是精品美妝持續當紅受追捧的主要理由。

Valentino高訂招牌的裸色紗裙禮服，也呈現在彩妝系列中。圖／摘自IG：Valentino.Beauty
Valentino高訂招牌的裸色紗裙禮服，也呈現在彩妝系列中。圖／摘自IG：Valentino.Beauty
Valentino標誌性的紅色，運用在彩妝設計。圖／摘自IG：Valentino.Beauty
Valentino標誌性的紅色，運用在彩妝設計。圖／摘自IG：Valentino.Beauty
Valentino香氛瓶身運用品牌經典的鉚釘元素。圖／摘自IG：Valentino.Beauty
Valentino香氛瓶身運用品牌經典的鉚釘元素。圖／摘自IG：Valentino.Beauty

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