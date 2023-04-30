星巴克連續4天「第二杯半價」 買大杯就可享優惠
為慶祝7-Eleven 6711店開幕，星巴克宣布推出同慶活動，自4月30日至5月3日，購買兩杯大杯（含）以上相同容量／風味／冰熱飲料，可享「第二杯半價」優惠。
這次的「第二杯半價」優惠，只要買「大杯（含）以上」容量飲料即可，不限於「特大杯」。在品項方面，優惠品項包括星冰樂系列，但仍不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，優惠品項依各門市現貨為準。
單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價、二杯支付半價）並限當場一次領取。原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
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