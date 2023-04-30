遠雄廣場母親節檔期推優惠 100點兌換康乃馨造型毛巾

明天就是5月，母親節腳步近了。新北市汐止遠雄廣場今天預告「MOM的多重驚喜」，多款按摩椅母親節優惠活動5月5日搶先開跑，當日單筆滿萬送千，5日到14日另有十大銀行刷卡滿額禮，還有指定品牌滿額優惠，邀請民眾登門採買禮品，向母親表達謝意。

遠雄廣場線上贈點服務多元，除可折抵消費，扣10點可玩App小遊戲，抽1314高額點數或兌換人氣美食。迎接母親節5月再加碼，扣100點可兌換康乃馨造型毛巾。新加入會員可免費兌換女神果凍包及獲得50會員點數。

遠雄廣場表示，很多民眾在母親節會想向家庭忙碌付出的媽媽，表達愛與感謝，因此規畫「MOM的多重驚喜」專案，「集雅社」、「FUJI按摩椅」、「TAKASHIMA高島按摩椅」5月5日率先開跑，當天單筆滿1萬元送1000元。「首席國際香水」舉辦的特賣會3折起促銷，讓媽媽以香精點綴魅力。

高島按摩椅除了單筆滿萬送千，另舉辦3折起出清特賣會。廠商推薦「愛舒服iVoz 沙發椅」A-5202，全新搭載的智能聲控系統；「美型太空氣囊」從肘部到腳部完整包覆。足部「迴轉式指壓滾輪」同時享受足底指壓和刮痧技法，加上溫熱功能讓整體按摩體驗更加升級。

遠雄廣場5月5日到14日十大銀行刷卡滿額禮，最高贈千元禮券，還有哈根達斯冰淇淋兌換券。5月8日到14日再以生日慶規格祭出好康優惠，全館指定品牌滿3000元送300元；宜得利家居滿5000元送500元。

遠雄在母親節檔期還有多家品牌祭出獨家下殺折扣，包括「LEVI'S」全面2件55折。「adidas」全面8折起，單筆滿5000元現抵1000元，滿額再送品牌後背包。「墊腳石」全國一起閱讀日，書籍消費滿499元，即可獲得皮革筆筒。「寵物公園」肉食節，20大飼料品牌買1送1。「銀穗」家族特賣會全面2.5折起。另有「韓國物產展」，精選人氣韓食供選擇。

遠雄廣場表示，5月推出母親節高回饋優惠方案之外，每周末假日舉辦多重創藝體驗DIY活動，現場有手作文創「給媽咪的驚喜禮物盒」、藝術飾品「夢幻彩繪月球燈」等多元體驗課程，13日還有「媽咪活力秀」表演。