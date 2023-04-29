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有生產履歷的大樹金鑽鳳梨 大潤發買得到！

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄金鑽鳳梨口感細緻香甜，即起在大潤發五大指定門市也買得到。記者王昭月／翻攝
高雄金鑽鳳梨口感細緻香甜，即起在大潤發五大指定門市也買得到。記者王昭月／翻攝

高雄金鑽鳳梨口感細緻香甜，大潤發今、明兩天舉辦「金鑽榮耀」試吃活動及搶鮮特賣會，強力推薦盛產中的兩支高雄大樹履歷鳳梨小王子及台農17號，上高雄首選電商平台購買也有優惠。

高雄鳳梨種植面積約959公頃，每年3月到6月是盛產季節，年產量居全台第三。其中產自大樹區的金鑽鳳梨，口感肉質細緻不咬舌、微酸香甜，富含維生素C及葉酸，營養美味。

高市大樹金鑽鳳梨今年打頭陣在大潤發上架，美濃特產的「台農23號」芒果鳳梨接著在5月中旬開賣，台農23號慢熟耐放、香氣濃郁、甜酸適中帶層次感，且果肉紮實且細緻，風味一絕。

大潤發水果市場經理吳子賢說，這次上架的小王子鳳梨、台農17號金鑽鳳梨，都有完整產銷履歷認證，消費者可安心選購。勞工節連假大潤發與高雄農業局攜手舉辦試吃特賣活動，民眾能在大潤發南湖、八德、忠孝、湳雅及台南門市，以「甜甜價」限時帶走。

高雄農業局表示，金鑽鳳梨除在大潤發上架，民眾也可上高雄首選電商平台購買，平台即日起舉辦「金鑽旺來，好運攏來」優惠活動，農委會嘉年華活動，鮮鳳梨單筆滿千折百；高雄大FUNSONG活動，輸入優惠碼享不限金額折50元；此外結帳金額滿999元，還可抽饗食天堂餐券、果然匯餐券或玉荷包荔枝禮盒。

農業局長張清榮表示，市府在鳳梨產季期間打造出的「金鑽榮耀」眾口皆碑，民眾上高雄首選平台消費，也可以安心吃。

高雄金鑽鳳梨口感細緻香甜，即起在大潤發五大指定門市也買得到。記者王昭月／翻攝
高雄金鑽鳳梨口感細緻香甜，即起在大潤發五大指定門市也買得到。記者王昭月／翻攝

鳳梨 產銷履歷 電商

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