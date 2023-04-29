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台東慢食節43組廚人獻拿手料理 國際慢食驚豔：太棒了

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
許多家庭就坐在草皮上、樹蔭下，享受美食、悠閒時光。記者卜敏正／攝影
許多家庭就坐在草皮上、樹蔭下，享受美食、悠閒時光。記者卜敏正／攝影

曾獲日本GOOD DESIGN金獎肯定的「台東慢食節」，今年首場今起2天在台東森林公園登場，43組台東各地慢食廚人端上拿手料理，不僅讓參與遊客感受豐富多元餐飲風貌，國際慢食組織到場都稱讚「太棒了！」

台東縣副縣長王志輝、農業處長許家豪，今天上午逐一走訪慢食節各餐飲攤位，了解各式料理風味特色，也稱讚商家結合台東在地食材，開發多元創意料理，許多家庭就坐在草皮上、樹蔭下，享受美食、悠閒時光，來自義大利的全球慢食組織官方代表Andrea Amato 也稱讚，「這活動太棒了！」

王志輝表示，晨食餐桌是慢食節舉辦16屆以來，首次從早上開始。43個料理攤位分為「世界風味」、「台東慢而美」、「傳統新滋味」、「私房早餐記憶」、「漂釀台東」等，每個攤位都充滿美味。

他說，許多廚人私房料理，以當代手法對傳統晨食創新詮釋，像是以台東食材製作港式混醬腸粉，燒餅油條組成的法式甜點，還有口感特殊的愛玉碗粿、山海烤飯糰，每道料理都讓人驚艷，也看見廚人的用心。

許家豪表示，這次活動除豐富料理，還有6場免費導覽、零基礎廚藝教室DIY，都受到熱烈歡迎，今天的「慢食講」，由榕樹下米苔目創辦人與二代主理人王麗蘭、黃博文，示範傳統「挫」米苔目。明天還邀請印度、菲律賓等多名國際廚人，到場分享各國特色料理，歡迎參加。

台東縣副縣長王志輝、農業處長許家豪，今天上午逐一走訪慢食節各餐飲攤位，了解各式料理風味特色記者卜敏正／攝影
台東縣副縣長王志輝、農業處長許家豪，今天上午逐一走訪慢食節各餐飲攤位，了解各式料理風味特色記者卜敏正／攝影
台東縣副縣長王志輝，今天上午走訪慢食節的各餐飲攤位，稱讚廚人創意餐點。記者卜敏正／攝影
台東縣副縣長王志輝，今天上午走訪慢食節的各餐飲攤位，稱讚廚人創意餐點。記者卜敏正／攝影
台東縣副縣長王志輝，今天上午走訪慢食節的各餐飲攤位，稱讚廚人結合台東可可，開發創意餐點。記者卜敏正／攝影
台東縣副縣長王志輝，今天上午走訪慢食節的各餐飲攤位，稱讚廚人結合台東可可，開發創意餐點。記者卜敏正／攝影
台東榕樹下米苔目創辦人與二代主理人王麗蘭、黃博文，說明傳統米苔目製作方法。記者卜敏正／攝影1、
台東榕樹下米苔目創辦人與二代主理人王麗蘭、黃博文，說明傳統米苔目製作方法。記者卜敏正／攝影1、
台東慢食節今天開始兩天在台東森林公園登場。記者卜敏正／攝影
台東慢食節今天開始兩天在台東森林公園登場。記者卜敏正／攝影

台東 創意料理 義大利

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