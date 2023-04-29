聽新聞
test
0:00 / 0:00
營養又美型？母親節表款這樣挑 閃耀甜美神助攻
隨著母親節即將於不到兩周後來臨，帝舵（TUDOR）也發表了年度推薦新品：TUDOR ROYAL腕表，以巧克力棕、鮭魚粉兩款新色，要為媽媽的手腕與全身造型，閃耀助攻。
揉合不同比例苦與甜的巧克力，像是媽媽為家人付出時的辛勤、更有家人以心意回報時的甘美；而營養滿滿的鮭魚，更像是母親對家人的愛，總是無私付出，把最好的帶給家人。新款的TUDOR ROYAL腕表28毫米，共有巧克力棕與鮭魚粉兩種新色，其中鮭粉色面盤將搭配磨光與磨砂精鋼表殼、316L鋼一體式表帶；巧克力棕色面盤則將搭配磨光與磨砂精鋼表殼與精鋼與黃金的一體式表帶，面盤再鑲嵌8顆鑽石，兩款都搭配自動上鍊機芯並具備100米防水性能，足夠面對生活中的不同場景需求。
而除了28毫米之外，TUDOR ROYAL系列另包含有34、38與41合計4種尺寸，其中41毫米尺寸再具備星期顯示，除了讓媽媽可依據個人風格自由挑選，和爸爸組成同系列但不同面盤的情侶表也有多種豐富可能，全系列約自73,500元至13萬4,000元不等，且讓營養也討喜的鮭魚粉和巧克力棕以色彩神助攻，為2023的母親節、甜美一「夏」！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言