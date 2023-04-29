營養又美型？母親節表款這樣挑 閃耀甜美神助攻

隨著母親節即將於不到兩周後來臨，帝舵（TUDOR）也發表了年度推薦新品：TUDOR ROYAL腕表，以巧克力棕、鮭魚粉兩款新色，要為媽媽的手腕與全身造型，閃耀助攻。

揉合不同比例苦與甜的巧克力，像是媽媽為家人付出時的辛勤、更有家人以心意回報時的甘美；而營養滿滿的鮭魚，更像是母親對家人的愛，總是無私付出，把最好的帶給家人。新款的TUDOR ROYAL腕表28毫米，共有巧克力棕與鮭魚粉兩種新色，其中鮭粉色面盤將搭配磨光與磨砂精鋼表殼、316L鋼一體式表帶；巧克力棕色面盤則將搭配磨光與磨砂精鋼表殼與精鋼與黃金的一體式表帶，面盤再鑲嵌8顆鑽石，兩款都搭配自動上鍊機芯並具備100米防水性能，足夠面對生活中的不同場景需求。