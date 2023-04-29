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營養又美型？母親節表款這樣挑 閃耀甜美神助攻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TUDOR Royal腕表，28毫米、精鋼、一體式表帶、T201型自動上鏈機械機芯，時間與日期顯示，73,500元。圖／TUDOR提供
TUDOR Royal腕表，28毫米、精鋼、一體式表帶、T201型自動上鏈機械機芯，時間與日期顯示，73,500元。圖／TUDOR提供

隨著母親節即將於不到兩周後來臨，帝舵（TUDOR）也發表了年度推薦新品：TUDOR ROYAL腕表，以巧克力棕、鮭魚粉兩款新色，要為媽媽的手腕與全身造型，閃耀助攻。

揉合不同比例苦與甜的巧克力，像是媽媽為家人付出時的辛勤、更有家人以心意回報時的甘美；而營養滿滿的鮭魚，更像是母親對家人的愛，總是無私付出，把最好的帶給家人。新款的TUDOR ROYAL腕表28毫米，共有巧克力棕與鮭魚粉兩種新色，其中鮭粉色面盤將搭配磨光與磨砂精鋼表殼、316L鋼一體式表帶；巧克力棕色面盤則將搭配磨光與磨砂精鋼表殼與精鋼與黃金的一體式表帶，面盤再鑲嵌8顆鑽石，兩款都搭配自動上鍊機芯並具備100米防水性能，足夠面對生活中的不同場景需求。

而除了28毫米之外，TUDOR ROYAL系列另包含有34、38與41合計4種尺寸，其中41毫米尺寸再具備星期顯示，除了讓媽媽可依據個人風格自由挑選，和爸爸組成同系列但不同面盤的情侶表也有多種豐富可能，全系列約自73,500元至13萬4,000元不等，且讓營養也討喜的鮭魚粉和巧克力棕以色彩神助攻，為2023的母親節、甜美一「夏」！

除了鮭魚粉色的「甜美」面盤，TUDOR Royal腕表並具備軌道式分鐘刻度與羅馬數字時標，讓讀取時間更為直觀清楚。圖／TUDOR提供
除了鮭魚粉色的「甜美」面盤，TUDOR Royal腕表並具備軌道式分鐘刻度與羅馬數字時標，讓讀取時間更為直觀清楚。圖／TUDOR提供
TUDOR Royal腕表，28毫米、精鋼、精鋼與黃金一體式表帶、T201型自動上鏈機械機芯，時間與日期顯示，面盤鑲嵌8顆鑽石時標，13萬4,000元。圖／TUDOR提供
TUDOR Royal腕表，28毫米、精鋼、精鋼與黃金一體式表帶、T201型自動上鏈機械機芯，時間與日期顯示，面盤鑲嵌8顆鑽石時標，13萬4,000元。圖／TUDOR提供
TUDOR Royal腕表表圈上的立體坑紋刻度，將讓手腕轉動時散發自然流動的光澤映射。圖／TUDOR提供
TUDOR Royal腕表表圈上的立體坑紋刻度，將讓手腕轉動時散發自然流動的光澤映射。圖／TUDOR提供

巧克力 鮭魚 家人

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