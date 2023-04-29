6,500萬年前活化石、南極冰層 這影片帶你一次看！
有決心、才能朝向同一個目標，穩定前行。瑞士高級鐘表品牌寶珀（Blancpain）自2013年開始開啟「腔棘魚探險計畫」，今年不僅將迎向計畫10周年紀，同時也是品牌「心繫海洋計畫」的20周年，意義非凡。
自2013年開始的「腔棘魚探險計畫」是由水攝影師、海洋探險家Laurent Ballesta所負責，主要目的在觀察稀有的海洋生態，並由Blancpain長期從旁資助；過去10年內，Laurent Ballesta與其團隊已完成6次探險活動，而能完成如斯驚人的紀錄，其一關鍵還在於Laurent Ballesta團隊運用了「封閉式潛水系統」，讓停留在水下時間可由傳統的一小時延伸至三小時；同時Laurent Ballesta更和Blancpain一同合作，在今年發表了新款五十噚Tech Gombessa腕表，具備可量測長達三小時水下時間的機制，首開專業腕表之先河。
然而即便不是每個人都具備專業的潛水器具或體能，但現在一般人也能領略Laurent Ballesta、Blancpain的「腔棘魚探險計畫」成果精華！一段名為「Gombessa Expeditions, 10th Anniversary - Blancpain」的三分鐘影片已於Blancpain的官方Youtube頻道中公開，其中包含拍攝曾被以為已滅絕、歷史回看西元6,500萬年前的活化石「腔棘魚」，南極冰層下的絕美景色，以及鯊魚在夜間的驚人掠食行為，都引領著人們視野持續直至無人之境。
值得一提的是：除了公布「腔棘魚探險計畫」的重要成果，2023更是Blancpain「五十噚」的70周年，在先前發表新款五十噚Tech Gombessa腕表後，「五十噚」系列還將推出何等的複雜功能或紀念表款？今年屬於「腔棘魚探險計畫」母體的「心繫海洋計畫」還將有什麼成果回顧或發表？且讓人拭目以待。
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