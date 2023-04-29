星巴克5月限定！買紙本飲料券 送格紋摺疊餐墊、分享券

星巴克最受歡迎的商品之一「飲料券」單本10張，購買後無兌換效期限制，可於超過500間的門市兌換使用，便利的使用方式向來是贈禮的熱門選項。5月1日至5月30日，星巴克飲料券推出「迎接夏日來杯星巴克」活動，於指定星巴克實體門市購買紙本飲料券乙本，即可獲得格紋摺疊餐墊乙個，款式隨機提供，贈完為止。

目前星巴克指定實體門市提供販售「星巴克飲料券$135」，單張面額價值為135元，於優惠期間可兌換150元(含)的指定飲品，即日起至5月26日的每周五，凡於指定星巴克實體門市購買紙本飲料劵乙本，加贈特大杯好友分享券小白單乙張。

最精省方式是5月26日(含)前的每週五到指定實體門市購買紙本星巴克飲料券，總計可獲得格紋摺疊餐墊乙個、好友分享劵乙張、特大杯好友分享券小白單乙張三項好禮。

如果想購買其他面額飲料券，星巴克線上門市也提供販售「星巴克飲料券$100」及「星巴克飲料券$150」，單張面額價值分別為100元、150元，於優惠期間可分別兌換110元(含)、170元(含)的指定飲品，購買單本星巴克飲料券加贈好友分享券乙張。