快訊

基層醫怨公費補助快篩縮水「越篩越虧」 轟指揮中心不食人間煙火

連員工都不愛Siri！蘋果人工智能發展龜速 導致「多人離職」慘況曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5月2日開工咖啡「買2送1」！85℃買寄杯卡、最高省近千元

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
85℃於5/2推出咖啡分享日，當天大杯咖啡系列與寄杯享買二送一。圖／85℃提供
85℃於5/2推出咖啡分享日，當天大杯咖啡系列與寄杯享買二送一。圖／85℃提供

今起至5/1勞工節連放三天假，85℃推5/2咖啡分享日，當天大杯咖啡系列與寄杯享買二送一，大杯美式咖啡平均每杯47元，當日還有大杯咖啡系列寄杯卡買2張送1張特惠活動，每張寄杯卡10杯，等於買20杯送10杯，最高可以省下990元。此外，5月加碼回饋，單筆飲料消費滿600元，就有機會拿到6千元，周周抽出2名幸運兒。

5/2咖啡分享日活動，全台門市大杯咖啡系列不限冰熱通通買2送1，優惠活動限同品項，到門市現購現取，每人限購2組（共6杯）。同日推出大杯咖啡系列寄杯卡買2張送1張，一組3張寄杯卡限同品項、無兌換期限。

此外，5月85℃加碼周周抽6千元活動，只要單筆飲料消費金額達600元，結帳時報會員電話，即享有抽獎資格，抽獎名單採累計制，最後一天開獎日為6/7，抽獎名單消費日期為5/1至5/31，將公告於官網與FB粉絲專頁，每周開出2名得獎者，每名得獎者可獲得12張面額500元的禮物卡，全台門市皆可使用。

咖啡

延伸閱讀

打卡抽咖啡周邊！Nespresso玩色咖啡快閃店限時體驗全新萃取口感

瓜國總統賈麥岱推銷咖啡 強調挑「白色標章」能幫弱勢

品嘗瓜地馬拉咖啡 賈麥岱總統跟蔡英文分享搭配餅乾的訣竅

TOKYO、TAIPEI手握手！開箱日本超人氣ONIBUS COFFEE

相關新聞

開窗就見藍眼淚！ 「5間馬祖追淚旅宿」一次看

馬祖藍眼淚曾被CNN評選為世界15大奇景之一，最佳觀賞期間為每年的春夏交替之際，漆黑的海面此時閃爍唯美藍光，彷彿銀河星空...

星巴克5月限定！買紙本飲料券 送格紋摺疊餐墊、分享券

星巴克最受歡迎的商品之一「飲料券」單本10張，購買後無兌換效期限制，可於超過500間的門市兌換使用，便利的使用方式向來是...

5月2日開工咖啡「買2送1」！85℃買寄杯卡、最高省近千元

今起至5/1勞工節連放三天假，85℃推5/2咖啡分享日，當天大杯咖啡系列與寄杯享買二送一，大杯美式咖啡平均每杯47元，當...

姓名有「芳」送燕窩飲！ 芳茲生技新開店「尋找芳蹤」

母親節即將到來，各種母親獻禮與活動出爐，芳茲生技今年推出母親節限定版「日月養生雞魚饗宴禮盒」，並與癌症復健協會合作公益捐...

華漾重返台北！今起進駐大直忠泰 連33天追蹤IG送蝦餃

華漾重返台北了！華漾DIM SUM主打現包現蒸的在地港點，今起進駐NOKE忠泰樂生活。業者表示，共46道鹹甜點心、熱炒及...

把英國王室花園帶回家？ Burberry推Highgrove聯名絲巾

隨著夏日的來到，絲巾也將成為戶外遮陽、海灘、城市街道的重要配件。來自英倫的時尚品牌Burberry與英國王室所擁有的莊園...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦