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5月2日開工咖啡「買2送1」！85℃買寄杯卡、最高省近千元
今起至5/1勞工節連放三天假，85℃推5/2咖啡分享日，當天大杯咖啡系列與寄杯享買二送一，大杯美式咖啡平均每杯47元，當日還有大杯咖啡系列寄杯卡買2張送1張特惠活動，每張寄杯卡10杯，等於買20杯送10杯，最高可以省下990元。此外，5月加碼回饋，單筆飲料消費滿600元，就有機會拿到6千元，周周抽出2名幸運兒。
5/2咖啡分享日活動，全台門市大杯咖啡系列不限冰熱通通買2送1，優惠活動限同品項，到門市現購現取，每人限購2組（共6杯）。同日推出大杯咖啡系列寄杯卡買2張送1張，一組3張寄杯卡限同品項、無兌換期限。
此外，5月85℃加碼周周抽6千元活動，只要單筆飲料消費金額達600元，結帳時報會員電話，即享有抽獎資格，抽獎名單採累計制，最後一天開獎日為6/7，抽獎名單消費日期為5/1至5/31，將公告於官網與FB粉絲專頁，每周開出2名得獎者，每名得獎者可獲得12張面額500元的禮物卡，全台門市皆可使用。
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