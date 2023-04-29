姓名有「芳」送燕窩飲！ 芳茲生技新開店「尋找芳蹤」

母親節即將到來，各種母親獻禮與活動出爐，芳茲生技今年推出母親節限定版「日月養生雞魚饗宴禮盒」，並與癌症復健協會合作公益捐款活動，攜手送愛傳遞溫情給每位正與病魔對抗的朋友。此外，為慶祝5/9於台北開出首間實體門市，即日起至5/8試營運期間推出「尋找芳蹤」限量贈禮活動，凡姓名有「芳」、或同音「ㄈㄤ」者，即可憑身分證領取「燕窩胜肽銀耳妍飲」2瓶組，數量有限送完為止。

芳茲生技母親節限定版「日月養生雞魚饗宴禮盒」，外包裝設計以康乃馨與牡丹相互襯托，寓意希望媽媽可以永遠展現她最美麗的時刻。禮盒內含芳茲明星商品「日月養生滴雞精｣與「日月養生滴魚精」，雙雙榮獲SNQ國家品質標章，且通過多項SGS檢驗合格，選用90天以上富含蛋白質、油脂較少的青壯年紅羽土雞，以及嚴選半海水生態養殖的虱目魚，從原料管控、品質製程等環節都有第三公正單位檢測驗證。

芳茲生技表示，考量商品風味、保存的便利性，以專業去油脂、雜質過濾處技術，讓口感順口無腥味，以及高溫高壓滅菌技術，讓媽媽在忙碌之餘也能即撕即飲，輕鬆補充營養。

適逢母親節活動檔期，芳茲生技也與癌症復健協會合作公益捐款，將捐出在活動期間指定商品獲得的總收益1%，為抗癌路上的國人們盡一份心力。

相關資訊可查：https://fun-s.cc/mom，芳茲生技（忠孝復興門市）：台北市忠孝東路三段190號。