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把英國王室花園帶回家？ Burberry推Highgrove聯名絲巾

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導

隨著夏日的來到，絲巾也將成為戶外遮陽、海灘、城市街道的重要配件。來自英倫的時尚品牌Burberry英國王室所擁有的莊園Highgrove合作推出限量印花絲巾，除了再度展示身為英國皇家認證的特殊地位，也帶人一窺現任英王查理三世國王的田園生活情趣。

最早在1796至1798年之間打造的Highgrove莊園，位於英國中部的格羅斯特郡，而英王查爾斯三世則在約30多年前入住於此。莊園包含至少六個花園、兩條步道，部分區域開放、但需提前預約，全程步行約需兩小時，反映出英王查爾斯對於園藝、植栽的個人品味之大成。

而採用有機絲材質絲巾是由Burberry與Highgrove聯名推行，除了使用手捲邊緣為收邊工序，圖樣的設計也將Highgrove莊園中的飛燕草、法國菊、雪花蓮、佛甲草重現於白樺樹和玉蘭樹下，再現了Highgrove莊園中的浪漫生機與英式花園風格。絲巾訂價15,500元，並已可在Burberry網站、全球Burberry專門店，以及Highgrove花園網站與門市購買。而下次去英國旅遊，是不是也考慮繫上一條Burberry絲巾、體驗在倫敦以外的鄉間風情呢？

2022年時Burberry曾為英女王白金禧年推出的絲綢方巾，15,500元。圖 / Burberry提供
2022年時Burberry曾為英女王白金禧年推出的絲綢方巾，15,500元。圖 / Burberry提供
Burberry與Highgrove聯名絲巾，15,500元。圖 / Burberry提供
Burberry與Highgrove聯名絲巾，15,500元。圖 / Burberry提供
Burberry與Highgrove聯名絲巾，將Highgrove莊園中一角以插畫的形式、唯美再現。圖 / Burberry提供圖 / Burberry提供
Burberry與Highgrove聯名絲巾，將Highgrove莊園中一角以插畫的形式、唯美再現。圖 / Burberry提供圖 / Burberry提供
2022年時，Burberry也曾打造停泊在泰晤士河旁的Burberry零廢棄漂浮草皮（Burberry Floating Meadow），反應了品牌對恢復世界自然環境與對氣候危機努力的部份成果。圖 / Burberry提供
2022年時，Burberry也曾打造停泊在泰晤士河旁的Burberry零廢棄漂浮草皮（Burberry Floating Meadow），反應了品牌對恢復世界自然環境與對氣候危機努力的部份成果。圖 / Burberry提供

Burberry 英國 查爾斯三世

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