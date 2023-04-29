把英國王室花園帶回家？ Burberry推Highgrove聯名絲巾

隨著夏日的來到，絲巾也將成為戶外遮陽、海灘、城市街道的重要配件。來自英倫的時尚品牌Burberry與英國王室所擁有的莊園Highgrove合作推出限量印花絲巾，除了再度展示身為英國皇家認證的特殊地位，也帶人一窺現任英王查理三世國王的田園生活情趣。

最早在1796至1798年之間打造的Highgrove莊園，位於英國中部的格羅斯特郡，而英王查爾斯三世則在約30多年前入住於此。莊園包含至少六個花園、兩條步道，部分區域開放、但需提前預約，全程步行約需兩小時，反映出英王查爾斯對於園藝、植栽的個人品味之大成。