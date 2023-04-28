展現臉部逆齡三角！香奈兒逆齡高效系列3步驟找回青春

對所有女性來說，臉部都有最想追求的理想比例，包括線條、肌膚澎潤與張力，都希望能有黃金比例，而香奈兒投入女性相關研究超過20年，研究發現女性臉部完美比例來自「逆齡三角」，由顴骨頂點與下巴底端組合，而最完美的年輕肌膚，就是高顴骨、輪廓分明與澎潤豐盈的雙頰。不過隨著時光流逝，可能臉部會變成正三角，因此香奈兒全新推出逆齡高效系列，3步驟讓女人找回青春的逆齡三角。

香奈兒研究團隊花費10年，研究細胞老化過程，並在哥斯大黎加戶外實驗室中，發現珍稀無刺蜂蜂蜜酵素，能讓肌膚找回青春與逆齡三角。該款蜜蜂酵素取自無刺蜂，產量稀少，香奈兒並與當地社會企業合作，投入供應鏈建立，鼓勵地方社會與環境創新。

打造出的養蜂場，遵循無刺蜂的生物周期，打造出蜂巢齊聚的環境，且以天然方式培育，讓珍稀無刺蜂蜂蜜酵素能成為保養品的原料之一。

而透過研究也發現，女性肌膚隨著年齡，肌膚失去彈性與平衡，並產生皺紋，讓臉部鬆垮，流失飽滿度，讓臉部反而變成正三角形，因此鞏固肌底成為關鍵。逆齡高效系列保養品中，添加的珍稀無刺蜂酵素成分，能提供肌膚支撐力，讓肌膚澎潤，找回臉部緊緻線條。

3步驟重現逆齡三角 創造保養儀式感

香奈兒逆齡高效系列保養品，共推出3款產品，包括逆齡高效彈力激萃、逆齡高效彈力修護霜與逆齡高效修復面膜，剛好完整臉部保養，還能搭配限量推出的逆齡高效彈力按摩板，使用彈力激萃或修護霜時，搭配臉部按摩手法，加強肌膚吸收，與找回臉部線條。逆齡高效彈力激萃具有絲滑親膚配方，搭配兩種補水的玻尿酸，按摩手法可從下顎輪廓到雙頰，由下而上按摩，讓肌膚可以迅速吸收，建立支撐力。

逆齡高效彈力修護霜則是第二步，富含乳木果油，加強肌膚保溼度與細緻度，可在臉上先塗抹修護霜後，以大拇指與其他指腹夾捏皮膚，使用捏滾技巧按摩並壓覆臉部每條紋路，能夠淡化紋路。