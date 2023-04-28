穿梭時光80載！GUCCI「寰宇古馳」展 首現上海

穿越時光在現代科技還是暫未能實現的夢想，但透過接觸不同年代、設計、風格的資料文獻與史料，則將成為一趟飽含知性與美的時光旅行。義大利精品品牌古馳（GUCCI）於上海正式展開「古馳寰宇」的特展，透過八個主題「世界」與精選物件，自由感受橫跨時代的豐沛工藝與創造力。

4月27日周四晚上舉行開幕派對的「古馳寰宇」特展，並有包含女星文淇、港星惠英紅、中國男星段奕宏相繼出席。其中文淇先前曾演出《血觀音》因而走紅、近年則將重心置於中國；香港動作女星惠英紅則身穿一襲奶油色西裝搭配手上紅色的Bamboo 1947竹節包，展現出懷舊復古風範；知名作品如《暴雪將至》、《烈日灼心》的中國男星段奕宏則身穿黑色西裝並搭配醒目的珠寶胸針，風流倜儻、並呈現一如義式男子的狂野不羈。

本次「古馳寰宇」特展則是由藝術史學家Maria Luisa Frisa策展、並由英國當代藝術家Es Devlin構思硬體設計，在兩人聯手合作下，透過服裝、物品、人物和背景等不同「鏡頭」重新認識GUCCI，一如衣服被重新剪裁改造、更新且進化。八個展區共分為「傳送站」（Portals）、「馳騁地」（Zoetrope）、「伊甸花園」（Eden）、「偶」（Two）、「典藏館」（Archivio）、「珍奇屋」（Cabinet of Wonders）、「靈感廊」（Carousel）與「蒼穹殿堂」（Duomo）。其中「傳送站」展示了GUCCI過往的各種行李提袋、旅行箱包，從品牌1920年代的Guccio行李箱到2020的Epilogue系列迪士尼印花行李箱，展示想像力與旅行的無限可能；「伊甸花園」（Eden）則在大量照片與鏡像的圓形空間內，揭露了GUCCI與大自然的多重交集，並結合由Es Devlin所設計的大型花卉與昆蟲裝置、生意盎然。

「典藏館」（Archivio）則探索了GUCCI包款世界的風格源起：從Bamboo 1947、Horsebit 1955、Jackie 1961、以致Gucci Diana和「酒神包」Dionysus，不僅展出包款，更有珍貴的博物館等級文獻資料如插圖複製品、工匠素描紙本與復古廣告的抽屜。不容錯過的還有第七世界的「靈感廊」（Carousel），涵蓋1970到近代的32套時裝，有1970年代帶有G cube圖案的真絲襯衫和裙子，有1996年由Tom Ford操刀帶有享樂主義的中性西裝，還有2006年Frida Giannini設計的晚禮服的金色流線，32套時裝在一條持續移動的展台上移動，回顧過去的同時，也似遠眺未來、不斷對話。

展覽已自即日起免費開放，地點於上海西岸藝術中心，展出至6月25日為止，唯需登入GUCCI官方網站、提前預約。