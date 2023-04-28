摩斯漢堡五一勞動節優惠出爐！咖啡加一元多一件

時序進入初夏，摩斯漢堡陸續推出多款應景清爽新品，包含和風蔬活牛肉堡、蔬菠厚培根牛肉堡、摘鮮綠蔬菠牛肉堡、豚燒地瓜總匯沙拉共四款，另針對5月的勞動節及母親節祭出系列優惠。

新品「和風蔬活牛肉堡」售價100元，嚴選澳洲和牛與紐西蘭草飼牛製成多汁肉排，搭配新鮮蕃茄片及萵苣生菜，帶出牛肉的鮮甜。「豚燒地瓜總匯沙拉」售價70元，使用契作農場新鮮直送的萵苣、青生菜、蕃茄及高麗菜絲等做蔬菜盤，佐台農57號香甜冰烤地瓜與薑燒豚肉片，入口滿是清脆。MOS摩斯漢堡也採用高營養價值的節令蔬菜「菠菜」，推出「蔬菠厚培根牛肉堡」及「摘鮮綠蔬菠牛肉堡」。4月29日至5月3日安心取溫馨送會員搶先購，推蔬菠厚培根牛肉堡和大杯冰紅茶組雙套嘗鮮優惠，平均單套109元，數量有限，售完為止。

五一勞動節也有眾多餐食促銷活動，即日起至5月1日，凡來店購買綜合莓果蒟蒻冰茶或綜合莓果熱茶，享第2杯半價優惠及中杯摩斯咖啡加1元多1杯；即日起至5月15日，摩斯漢堡除加碼推2杯大杯摩斯咖啡優惠價89元外，凡早餐購買超級大麥海洋珍珠堡，可享15元優惠價加購中杯摩斯咖啡。

MOS Order App「安心取溫馨送」則於即日起至5月1日，推出大杯摩斯咖啡買一送一活動；即日起至5月15日止，超級大麥海洋珍珠堡及中杯摩斯咖啡組2套，原價240元，優惠價180元，以及大杯摩斯咖啡買三送一活動，數量有限售完為止。

迎接母親節，摩斯漢堡5月10日至5月14日推「寵愛媽咪傳情小卡」活動，購買指定雙人餐即可獲得感恩媽咪小卡，將對母親的感謝及祝福寫下，稍上禮物贈給媽咪，媽媽們收到卡片後，憑卡片截角可至各門市免費兌換MOS Café 中杯摩斯咖啡乙杯，讓特別的日子溫馨加倍。

此外，摩斯漢堡也針對母親節推出「寵愛媽咪系列禮品」，安心取溫馨送獨享5大優惠，包括摩斯日式咖哩包20入組優惠價1,200元、摩斯日式咖哩包30入優惠價1,650元、玉米濃湯隨身包2盒組優惠價660元、濾泡式咖啡或玄米煎茶任選30入優惠價690元、濾泡式咖啡或玄米煎茶任選48入優惠價960元。或可透過門市直接選購或官網查詢。