打卡抽咖啡周邊！Nespresso玩色咖啡快閃店限時體驗全新萃取口感

瞄準年輕用戶喜愛用繽紛色彩點亮空間風格的需求，Nespresso近期推出全新繽紛6色VERTUO POP咖啡機，即日起更打造期間限定全台首座千倍放大版VERTUO POP玩色咖啡快閃店，展開為期15天的台北巡迴，現場除了可以體驗全新VERTUO POP咖啡機，品飲Crema厚達2.5公分的臻選厚萃咖啡；更有超好拍的網美打卡牆，現場拍照打卡還可參加限量品牌好禮抽獎，有機會將Nespresso永續手拿包、咖啡大師手作體驗組、咖啡大師圍裙、永續杯墊等限量好禮帶回家。

Nespresso VERTUO POP一次推出午夜黑、雲朵白、魅惑紅、活力黃、清新綠、海洋藍等6款搶眼色彩，同樣具備VERTUO系列機種的各種智慧功能，包括每分鐘高達4,000轉的高速離心力萃取技術、獨家條碼辨識技術的專屬膠囊一鍵自動萃取，且機身僅25公分高，更不受擺放空間的限制，尤其適合品味小宅使用。