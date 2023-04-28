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打卡抽咖啡周邊！Nespresso玩色咖啡快閃店限時體驗全新萃取口感
瞄準年輕用戶喜愛用繽紛色彩點亮空間風格的需求，Nespresso近期推出全新繽紛6色VERTUO POP咖啡機，即日起更打造期間限定全台首座千倍放大版VERTUO POP玩色咖啡快閃店，展開為期15天的台北巡迴，現場除了可以體驗全新VERTUO POP咖啡機，品飲Crema厚達2.5公分的臻選厚萃咖啡；更有超好拍的網美打卡牆，現場拍照打卡還可參加限量品牌好禮抽獎，有機會將Nespresso永續手拿包、咖啡大師手作體驗組、咖啡大師圍裙、永續杯墊等限量好禮帶回家。
Nespresso VERTUO POP一次推出午夜黑、雲朵白、魅惑紅、活力黃、清新綠、海洋藍等6款搶眼色彩，同樣具備VERTUO系列機種的各種智慧功能，包括每分鐘高達4,000轉的高速離心力萃取技術、獨家條碼辨識技術的專屬膠囊一鍵自動萃取，且機身僅25公分高，更不受擺放空間的限制，尤其適合品味小宅使用。
「Nespresso VERTUO POP玩色咖啡快閃店」即日起至5月2日在台北SOGO忠孝館1樓亮相，5月5日至5月14日於台北信義A11北大門接力登場，現場除了放大千倍的咖啡機造型超搶眼，更邀請新銳藝術家周依以VERTUO POP新機為靈感，以繽紛多彩的咖啡膠囊打造網美拍照牆。活動期間內至「Nespresso VERTUO POP玩色咖啡快閃店」進行品牌LINE官方帳號互動小遊戲，即可現場體驗最輕巧的玩色咖啡機；更同步於全台店舖推出Nespresso VERTUO POP咖啡機指定組合，享7.8折優惠再加贈玩色咖啡杯，快趁假期好天氣來現場體驗。
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