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打卡抽咖啡周邊！Nespresso玩色咖啡快閃店限時體驗全新萃取口感

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Nespresso VERTUO POP玩色咖啡快閃店開幕首日邀請到Nespresso永續大使許瑋甯擔任嘉賓，邀請民眾一起開箱初夏最繽紛的玩色咖啡快閃店。圖／Nespresso提供
Nespresso VERTUO POP玩色咖啡快閃店開幕首日邀請到Nespresso永續大使許瑋甯擔任嘉賓，邀請民眾一起開箱初夏最繽紛的玩色咖啡快閃店。圖／Nespresso提供

瞄準年輕用戶喜愛用繽紛色彩點亮空間風格的需求，Nespresso近期推出全新繽紛6色VERTUO POP咖啡機，即日起更打造期間限定全台首座千倍放大版VERTUO POP玩色咖啡快閃店，展開為期15天的台北巡迴，現場除了可以體驗全新VERTUO POP咖啡機，品飲Crema厚達2.5公分的臻選厚萃咖啡；更有超好拍的網美打卡牆，現場拍照打卡還可參加限量品牌好禮抽獎，有機會將Nespresso永續手拿包、咖啡大師手作體驗組、咖啡大師圍裙、永續杯墊等限量好禮帶回家。

Nespresso VERTUO POP一次推出午夜黑、雲朵白、魅惑紅、活力黃、清新綠、海洋藍等6款搶眼色彩，同樣具備VERTUO系列機種的各種智慧功能，包括每分鐘高達4,000轉的高速離心力萃取技術、獨家條碼辨識技術的專屬膠囊一鍵自動萃取，且機身僅25公分高，更不受擺放空間的限制，尤其適合品味小宅使用。

「Nespresso VERTUO POP玩色咖啡快閃店」即日起至5月2日在台北SOGO忠孝館1樓亮相，5月5日至5月14日於台北信義A11北大門接力登場，現場除了放大千倍的咖啡機造型超搶眼，更邀請新銳藝術家周依以VERTUO POP新機為靈感，以繽紛多彩的咖啡膠囊打造網美拍照牆。活動期間內至「Nespresso VERTUO POP玩色咖啡快閃店」進行品牌LINE官方帳號互動小遊戲，即可現場體驗最輕巧的玩色咖啡機；更同步於全台店舖推出Nespresso VERTUO POP咖啡機指定組合，享7.8折優惠再加贈玩色咖啡杯，快趁假期好天氣來現場體驗。

Nespresso打造期間限定全台首座千倍放大版VERTUO POP玩色咖啡快閃店，展開為期15天的台北巡迴。記者黃筱晴／攝影
Nespresso打造期間限定全台首座千倍放大版VERTUO POP玩色咖啡快閃店，展開為期15天的台北巡迴。記者黃筱晴／攝影
快閃店活動期間推出Nespresso VERTUO POP咖啡機指定組合，VERTUO POP咖啡機搭60顆指定口味膠囊，享7.8折優惠，再加贈玩色咖啡杯。記者黃筱晴／攝影
快閃店活動期間推出Nespresso VERTUO POP咖啡機指定組合，VERTUO POP咖啡機搭60顆指定口味膠囊，享7.8折優惠，再加贈玩色咖啡杯。記者黃筱晴／攝影
Nespresso邀請消費者現場體驗VERTUO POP全系列6色咖啡機，品味擁有2.5公分厚Crema的臻選厚萃咖啡。記者黃筱晴／攝影
Nespresso邀請消費者現場體驗VERTUO POP全系列6色咖啡機，品味擁有2.5公分厚Crema的臻選厚萃咖啡。記者黃筱晴／攝影
Nespresso攜手新銳藝術家周依，打造千倍放大版的咖啡機造型快閃店與網美拍照牆。圖／Nespresso提供
Nespresso攜手新銳藝術家周依，打造千倍放大版的咖啡機造型快閃店與網美拍照牆。圖／Nespresso提供
VERTUO系列咖啡膠囊擁有超過30款風味選擇，搭載獨家條碼辨識技術，不用另外設定水量，一鍵輕觸自動萃取完成。記者黃筱晴／攝影
VERTUO系列咖啡膠囊擁有超過30款風味選擇，搭載獨家條碼辨識技術，不用另外設定水量，一鍵輕觸自動萃取完成。記者黃筱晴／攝影
VERTUO POP玩色咖啡快閃店提供五5款臻選厚萃咖啡，無論你喜歡的是輕焙花果香、中焙溫和滑順口感，或是深焙的煙燻可可香調，都可以找到自己偏好的咖啡風味。圖／Nespresso提供
VERTUO POP玩色咖啡快閃店提供五5款臻選厚萃咖啡，無論你喜歡的是輕焙花果香、中焙溫和滑順口感，或是深焙的煙燻可可香調，都可以找到自己偏好的咖啡風味。圖／Nespresso提供

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