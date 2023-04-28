日藥本舖「高雄大立百貨門市」開幕！限時4天不限金額消費享88折
日藥本舖今天（4月28日）在高雄市前金區大立百貨A館三樓開設第101家門市，坐穩台灣最大的日系藥妝店。為了慶祝開幕，日藥本舖推出了多項優惠活動，並且打造了一個懷舊日系特色場景，讓消費者不只是逛藥妝店，更有到觀光景點的感受。此外，歡慶五一勞動節，4月29日至5月1日日藥本舖全台門市結帳不限金額可享88折。
日藥本舖是專營日本進口商品的藥妝店，自2015年在台灣開設第一家門市以來，目前在全台灣已有超過100家門市，提供消費者各式各樣的日系商品，包括美妝、保健、食品、生活用品等。
高雄大立百貨門市是日藥本舖在南台灣的重要據點，擁有近萬種商品；門市設計風格採用日本傳統和現代的結合，以木質和紅色為主調，營造出熱鬧溫馨氛圍，更打造了一個懷舊日系特色場景，模仿日本昭和時代的街道風貌，有著各種復古的招牌、裝飾和道具，讓消費者拍照打卡；門市內還設有專業的藥師服務、海外退稅、會員專區等設施。
日藥本舖高雄大立百貨門市開幕期間推出多項優惠活動，包括即日起至5月1日不限金額消費享88折優惠；即日起至5月21日推出開幕消費滿額禮（不累贈），消費滿199元送「2023送虎迎兔購物袋」，消費滿699元送「伊賀越丸大豆醬油」或「全方位75%酒精濕巾」，消費滿1,299元送「ECONECO抽取式衛生紙」。另外還有會員限定的消費滿額限時限量加價購活動，4月28日至4月29日消費滿199元即可享19元加購600ml洗手一瓶，4月30日至5月1日消費滿199元即可享19元加購200ml酵素洗碗精 一瓶， 5月2日至5月3日消費滿199元即可享19元加購葉黃素機能蛋一盒，數量有限售完為止。
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