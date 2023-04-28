南庄花卉節明登場 5大花卉裝置藝術、4大主題DIY迎賓

參山國家風景區管理處推出的「南庄花卉節」明天將登場，長達一個月的花卉節活動將南庄各知名景點串聯，以繪本般的景觀打造特色裝置藝術，共規畫5組大型花卉裝置藝術、4大主題DIY體驗活動，還種植2萬株繡球花、蜀葵花等各種花卉，參山處上午與苗栗縣政府辦花卉節啟動儀式，廣邀全國遊客來南庄最具在地特色的花街巷弄，體驗慢城悠遊時光。

參山處長曹忠猷表示，花卉節已邁入第5年，今年大型花卉裝置藝術展期從4月29日至5月28日，已有近200人的香港觀光團將來看展，品嘗在地美食，順遊南庄各大觀光景點。今年邀年輕藝術家林依萱、簡綺盈規畫設計整體裝置作品，另外也整合地方資源，包括好客在一起、南江休閒農業區發展協會、南庄平民藝術家、台灣繡球花之母黃秀英、在地民宿餐廳業者，一同參與打造這場花卉盛宴。

5組大型花卉裝置藝術，其中南庄遊客中心廣場的「時光寶藏」，以6吋繡球花系及各色草花，打造出7公尺高的立體花毯裝置，如樹屋的外型收藏了南庄的動人時光，花卉節期間每天上午8點至下午4點，每個整點都會有動態「喔熊」打開樹屋打招呼。

另外4組特色花卉裝置，「光陰沙漏」分別位於東村宿舍和南庄遊客中心，旅人走累了歡迎坐在沙漏下，感受與南庄共度的時光；「時間之網」設在桂花巷路段和十三間老街，捕捉南庄寧靜自在的片刻；「須臾空氣」的編織懸掛在康濟吊橋，融合中港溪山水美景，是旅人拍照打卡不可錯過的景點；「慢城音律」在中正路、中山路口，邀旅人敲出專屬的個人律動音符。