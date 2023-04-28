快訊

籃球／歐洲聯賽成WWE擂台 前NBA球員打到肌腱斷裂

驚！好市多「科克蘭綜合莓」驗出A肝病毒 已賣出9427包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞太電信推母親節「好禮1+1精選方案」！5G手機＋小家電專案價最低0元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎接母親節，亞太電信推出申辦好禮1+1精選方案，5G手機+小家電專案價最低0元起。圖／亞太電信提供
迎接母親節，亞太電信推出申辦好禮1+1精選方案，5G手機+小家電專案價最低0元起。圖／亞太電信提供

一年一度的母親節即將到來，亞太電信精選多款1+1暖心獻愛組合，申辦指定5G極速升等方案，辦一個門號就能一次帶走最夯5G手機及家電產品，好禮1+1專案價0元起。另外，「Gt購」商城祭出全館消費不限金額免運費外，消費滿600元再送600元超值優惠。

即日起至5月31日於亞太電信Gt智慧生活門市，申辦母親節好禮1+1指定5G極速升等方案，即可用優惠專案價0元起辦一個門號一次帶走5G手機、實用家電等兩項產品；申辦購機約選購行動裝置保險服務「Gt智慧保鑣」一年1,170元起，守護新機最省心。

亞太電信獨家推出Samsung Galaxy M14搭配艾美特16吋DC節能遙控立地電扇（總市價10,070元），只需月付799元、約期36期，母親節優惠專案價0元；realme 10T搭配SHARP微電腦微波爐（總市價10,480元），月付799元、約期36期，母親節優惠專案價990元；OPPO A78搭配SHARP微電腦微波爐（總市價10,980元），月付999元、約期36期，母親節優惠專案價0元；Samsung Galaxy A54搭配AOC 40吋FHD液晶顯示器（總市價22,980元），月付1,399元、約期36期，母親節優惠專案價4,490元。

精選眾多3C家電、周邊配件的「Gt購」同步歡慶母親節，5月18日前祭出全館消費不限金額免運費，消費滿600元就送爭鮮即享券500元及7-ELEVEN百元商品卡。結帳時輸入折扣碼「SALE8」，多款家電限時8折優惠，AIWA多功能壓力鍋原價2,480元、特價1,984元；BRUNO多功能電烤盤原價3,290元、特價2,632元；IRIS OHYAMA靜音渦流空氣循環扇原價1,990元、特價1,592元；松井多功能筋膜槍原價1,580元、特價1,264元。

母親節 門號 保險

延伸閱讀

防登革熱境外移入 高市府宣布多項措施及獎勵方案

母親節蛋糕怎麼挑？13間「蛋糕甜點懶人包」送到心坎裡

母親節前辦法拍 士林執行分署153件首飾「百元可得」

用行動寵愛媽咪！網友激推慶祝母親節精緻提案TOP10

相關新聞

穿梭時光80載！GUCCI「寰宇古馳」展 首現上海

穿越時光在現代科技還是暫未能實現的夢想，但透過接觸不同年代、設計、風格的資料文獻與史料，則將成為一趟飽含知性與美的時光旅...

摩斯漢堡五一勞動節優惠出爐！咖啡加一元多一件

時序進入初夏，摩斯漢堡陸續推出多款應景清爽新品，包含和風蔬活牛肉堡、蔬菠厚培根牛肉堡、摘鮮綠蔬菠牛肉堡、豚燒地瓜總匯沙拉...

打卡抽咖啡周邊！Nespresso玩色咖啡快閃店限時體驗全新萃取口感

瞄準年輕用戶喜愛用繽紛色彩點亮空間風格的需求，Nespresso近期推出全新繽紛6色VERTUO POP咖啡機，即日起更...

日藥本舖「高雄大立百貨門市」開幕！限時4天不限金額消費享88折

日藥本舖今天（4月28日）在高雄市前金區大立百貨A館三樓開設第101家門市，坐穩台灣最大的日系藥妝店。為了慶祝開幕，日藥...

肯德基優惠代碼來了！明起55折、限時3天快閃

肯德基迎接即將來臨的五一勞動連假，於4月29日至5月1日期間，推出連續3天限時優惠，優惠套餐399元(原價729元) 即...

饗饗、旭集6月1日起預收訂金500元！業者：為維護訂位權益

台灣民眾喜歡吃到飽，超人氣的兩家吃到飽餐廳、饗賓集團旗下的「饗饗」與「旭集」，今於官方臉書公告將推新制，為維護消費者訂位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦