亞太電信推母親節「好禮1+1精選方案」！5G手機＋小家電專案價最低0元起

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即日起至5月31日於亞太電信Gt智慧生活門市，申辦母親節好禮1+1指定5G極速升等方案，即可用優惠專案價0元起辦一個門號一次帶走5G手機、實用家電等兩項產品；申辦購機約選購行動裝置保險服務「Gt智慧保鑣」一年1,170元起，守護新機最省心。

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精選眾多3C家電、周邊配件的「Gt購」同步歡慶母親節，5月18日前祭出全館消費不限金額免運費，消費滿600元就送爭鮮即享券500元及7-ELEVEN百元商品卡。結帳時輸入折扣碼「SALE8」，多款家電限時8折優惠，AIWA多功能壓力鍋原價2,480元、特價1,984元；BRUNO多功能電烤盤原價3,290元、特價2,632元；IRIS OHYAMA靜音渦流空氣循環扇原價1,990元、特價1,592元；松井多功能筋膜槍原價1,580元、特價1,264元。