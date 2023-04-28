母親節蛋糕怎麼挑？13間「蛋糕甜點懶人包」送到心坎裡

時間即將到達五月，母親節的腳步也越來越近，各大甜點品牌、蛋糕烘焙坊也紛紛推出各式各樣的蛋糕、甜點，讓民眾在闔家團圓的日子，藉此傳達對偉大媽媽的感情。許多品牌也推出不同的早鳥優惠方案，甚至還有抽獎活動，有機會獲得吹風機、美腿機等家電用品。

【Aunt Stella】

來自東京的手工餅乾Aunt Stella，特別推出母親節限定禮盒「有你常伴 Better with You」，以松木盒印製浪漫花藝餐桌窗景，搭配柔美粉色系袖套。禮盒內含多款經典口味手工餅乾（亦可更換磅蛋糕組合），每盒售價850元起，全台限量5,000盒。5月14日前購買，加贈母親節卡片一張。

【亞尼克】

亞尼克今年攜手momo購物，推出「草莓奶蓋生乳捲」，擁有甜鹹酸香交錯的滋味，每條12公分售價465元、18公分售價525元。除此之外，亞尼克也推薦北海道雙起司、荔枝覆盆莓派、草莓北海道黑酷曲、藍莓起司磚等不同甜品。即日起凡購買任一生乳捲品項即贈刮刮樂1張，有機會抽中美腿機等多項好禮，限量10萬張。5月14日前於門市消費滿2500元，即贈momo 300元折價券，加碼贈送質感療癒小物2選1。

【GODIVA】

GODIVA在母親節前夕首度於台灣推出「巧克力夾心酥餅禮盒」，酥餅外層以優質奶油製成，內餡則是絲滑的比利時巧克力，包括有黑巧克力、抹茶白巧克力、草莓白巧克力，每盒15塊裝，售價1,490元。5月30日前購買綜合巧克力夾心酥餅15片裝、春季巧克力禮盒10顆裝或春季巧克力心形禮盒11顆裝任2件，即享85折優惠。

【Café del SOL】

福岡人氣第一鬆餅Café del SOL延續浮誇風格，以日文中的「玉響」概念出發，推出兩款母親節蛋糕。「玉響。語花」以巧克力製成花籃底殼，並以擠花、翻糖裝飾製成夢幻花籃造型，共有醇濃可可蛋糕＋橙香提拉米蘇內餡、蜂蜜香草蛋糕＋覆盆子野莓奶霜、伯爵茶香蛋糕＋海鹽乳酪奶霜等3種口味，原價4,280元，早鳥3,680元。另款「玉響。童話」則是充滿奇幻風格的獨角獸翻糖造型，共有2種顏色、3種口味可以搭配，原價3,680元，早鳥價2,980元。

【小樽洋菓子舖LeTAO】

因應母親節，推出限定款「莓果香草慕斯蛋糕」與「金萱柚香水果塔」，各自以不同的精選食材組合，為媽媽帶來清爽輕盈的滋味，售價各為1,180、780元，5月5日前開放預定。同時還推出「奶油起司蛋糕」，適合喜愛濃郁乳香的媽媽，每顆850元。5月15日前在官網購買任兩個起司蛋糕系列即享免運、購買任三個再加贈品牌托特袋。6月30日前，小樽洋菓子舖LeTAO也快閃進駐新光三越台南新天地，方便南台灣民眾購買。

【法朋烘焙甜點坊】

本次以當季水果、花卉、茶等元素，推出「嫣紅萬紫」和「蜜桃花語」兩款蛋糕。「嫣紅萬紫」以玫瑰花瓣、葡萄柚、紅心芭樂奶餡等食材搭配而成，7吋1,650元、9吋2,250元。「蜜桃花語」則使用蜜桃慕斯搭配啤酒奶餡，兼具蜜桃甜香與成熟麥芽香氣，7吋1,550元。即日起至5月25日前開放預購。

【法蕾．熊手工生乳舒芙蕾】

本次推出母親節限定「蜜桃生乳雪芙蕾」蛋糕，標榜添加歐洲原裝專利、高濃度小分子膠原蛋白粉。蛋糕本身以生乳舒芙蕾蛋糕為主，內餡佐以白桃果泥及豆沙裱花，開吃前緩緩灑下附贈的膠原蛋白粉，帶來宛若櫻花漫天飛舞的浪漫場景，6吋1,050元，4月30日早鳥預購即贈刮刮卡一張，就有機會抽中水離子吹風機、喚膚溫熱美容儀等贈禮。

【老爺小花園】

老爺小花園除了限時推出母親節套餐外，也推出母親節蛋糕「栗子蒙布朗」，將塔殼填入杏仁奶餡，黑醋栗果醬與黑醋栗慕斯，堆疊以法國沙巴東栗子製作之蛋奶醬與香草香緹，最後再擠上細緻的栗子泥，以動人酸甜滋味寵愛媽媽。6吋售價1088元、8吋售價1,388元。

【ChizUP!】

起司蛋糕店ChizUP!今年推出2款經典設計圖樣。「家有女神」以復古風格的女神肖像，搭配上各種幽默字句，表達對媽媽女神的讚嘆之情；「母后愛啵」則是選用撲克牌紅心皇后的形象，搭配上趣味對聯，帶來品嚐時的樂趣。因為母親節，還提供多莓果優格起司、夢幻提拉米蘇起司、招牌黃金起司等口味選擇。官網並推出滿額免運、滿額加贈「為你撐傘兩用晴雨傘」等不同優惠。

【後媽家】

後媽家在母親節前夕以當季水果、日本奶油乳酪等食材，推出「桃到心坎裡」、「楊枝甘露」新款蛋糕，還有原味、抹茶、巧克力3種口味的巴斯克蛋糕，各有不同特色。其中「桃到心坎裡」融合台灣玫瑰風味餅乾、糖漬水蜜桃果泥、四葉奶油乳酪、糖漬水蜜桃晶凍等素材，帶來甜美清爽的滋味。每款售價980～1,280元不等。

【楊嘉明烘焙所】

世界甜點冠軍師傅楊嘉明今年推出6款母親節生乳蛋糕，皆使用北海道十勝奶霜製作，並刻意減少糖分比例。其中「女王的裙擺」運用荔枝果泥凍搭配烏龍茶蛋糕體，兼具果香與茶韻，6吋1,380元。除此之外外，還有濃情蜜芒生乳、美人蜜瓜生乳、真摯雷夢生乳、艾菲爾可可榛心生乳、暖心療芋生乳等選擇。5月14日前購買，加贈100元折價券1張。

【瑞瑞•食研所Rich Bear】

今年推出「母親節限定禮盒：國王巴斯克-法國玫瑰禮盒」，內含有4吋國王巴斯克之原味、草莓、可可、蜂蜜4種口味，一次可以滿足四種不同的喜好。禮盒並搭配限量品牌保冷袋、金湯匙2組，線上購每套1,810元，快閃優惠1,800元，限量1,000組，輸入優惠碼再折130元。另外瑞瑞•食研所也將於5月31日前，快閃信義A11、高雄夢時代、新竹巨城等百貨。

【法絨法式手工甜點 Velvet Patisserie】