2023 STS超級房車全國系列賽開跑 熱褲、小可愛入場享6折票價

「2023 STS 超級房車全國系列賽」即日起至30日止，在麗寶國際賽車場熱血開賽。此次賽事組別，包含TCR Taiwan、TURBO、S2000、N2000、TTCC等組別，至試車日為止，預計將有6種車型共19輛TCR賽車參賽，為亞洲區第二大TCR主戰場。本次賽事新增指定服裝優惠，民眾只要穿著熱褲、小可愛或賽車服，可享戶外觀眾席6折票價優惠。

STS第一站未開賽就戰況激烈，去年冠軍AAI車隊陳軍華，賽前測試跑出1分48秒5的單圈成績，而取得日本冠軍的香港車手唐偉楓測試階段跑出1分47秒3單圈搶到第一，另，已退休的前房車錦標賽冠軍車手施世偉坐上駕駛座重出江湖，跑出1分49秒的單圈成績。

麗寶樂園渡假區指出，近年來常代表台灣出戰國際賽的台灣頂尖賽車手陳意凡，也跑出1分48秒5的單圈亮眼成績，眾家爭冠車手將近距離廝殺，今年冠軍難以預估，精彩可期。

另一個觀賽亮點，「SPEED VERSE RACING 賽車學院」的人氣車手知名藝人姚元浩、春風本戰將首次以隊友之姿挑戰TCR A組賽事，幾乎每周都下賽道練習的兩人，期許這一戰能再創佳績。

本次賽事組別包含：TCR Taiwan、TURBO、S2000、N2000、TTCC等組別外，還新增了福特FOCUS計時挑戰賽。

麗寶樂園渡假區官網販售「2023 STS 超級房車全國系列賽第一站」戶外觀眾席套票350元，穿著指定服裝：熱褲、小可愛或賽車服入場再享6折優惠；戶外觀眾席觀賽套票500元，內含熱狗堡套餐、爆米花餐點；VIP室內席限量優惠800元起