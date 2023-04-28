耗資破億恐怖國片實體化「粽邪」驅魔沉浸式體驗展下周開賣

日前甫公開電影海報主視覺、將於8月25日上映的《粽邪3：鬼門開》，引起網友們熱烈討論與期待，今日加碼再公布，結合《粽邪》、《馗降：粽邪2》電影原型打造的「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」，也將搶先鬼門開電影上映前，在暑假讓粉絲挑戰前所未有、最恐怖的台灣本土傳統禁忌—送肉粽儀式。整個展場將以最高規格的電影美術設計還原電影劇情、場景，再結合高端5G科技，把不寒而慄的氛圍拉到最滿，每位民眾將以「送煞人」身分，順著沉浸式場景及劇情推動，一次歷經「送肉粽—觸犯禁忌」、「鬼師父地獄門—靈界探險」雙館主題恐怖體驗，走完一段既詭譎又刺激的路程。

《粽邪》及《馗降：粽邪２》系列電影耗資破億，貼近台灣傳統民俗的視覺效果、造型設計更入圍多項金獎殊榮。《粽邪 驅魔沉浸式體驗展》也將高規格還原電影經典場景與故事，遭受霸凌的染血女廁、被量尺綑綁吊掛身亡的裁縫店、巨型八卦陣、古曼童祭壇、集體上吊的毒窟等都將經典重現。除了電影等級的美術陳設、作舊技術外，還加入高科技全息投影及不時出現的淒厲尖叫，結合任務與互動打造獨一無二的沉浸式體驗，帶領觀眾一同穿梭「粽邪宇宙」，體驗送肉粽儀式、逃出鬼師父索命的魔咒。

《粽邪 驅魔沉浸式體驗展》民眾將成為「送煞人」角色，在送肉粽過程中體驗台灣傳統宗教核心恐懼，更大手筆規劃雙主題恐怖體驗館，必須將上吊繩結送到出海口，以及阻止鬼師父尋找到下一個祭品，想辦法逃出祂的地獄門幻境。活動分為A館【送肉粽】—觸犯禁忌、B館【鬼師父地獄門】—靈界探險，以及可探訪《粽邪》幕後紀實、AR互動體驗、裝置藝術拍照區，更能搶先曝光粽邪3經典場景，有興趣的朋友把握最低優惠期間購票。