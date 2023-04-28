村上隆也看得到！「融合的藝術」101特展88樓兩日快閃

藝術不必高深莫測，其中又以雕刻藝術最為直觀，每個人都能在線條輪廓中帶來不同領略。瑞士鐘表品牌HUBLOT今日於台北101舉辦「融合的藝術」高空藝術展，除展出包含Richard Orlinski、村上隆等多款藝術家作品，更有包含女演員夏朧、DJ孫麥傑與日墨混血女星蜜多麗等藝人盛裝出席。

混血名人夏朧今天戴上了經典融合Orlinski鈦金鑽腕表，她表示今天雖然穿上全黑，但「對的飾品、對的妝可以立馬提升你的outfit。」同時她並讚美HUBLOT長年與藝術家合作，「把藝術大眾化是很棒的事情」，談到今天手上的Orlinski鈦金鑽腕表，雖然鑲鑽、但也合適男性配戴，她並認為，無論是什麼風格的男性配戴，對自己有自信是很重要的事；而今日除夏朧外，孫麥傑與蜜多麗出席也分別配戴上Big Bang Integrated Time Only魔力黑陶瓷腕表與Spirit of Big Bang皇金滿鑽腕表，各自演繹閃耀風采。

本次的「融合的藝術」高空藝術展，除了展出與HUBLOT聯名的雕刻藝術家Richard Orlinski的多款作品如小件的深藍色小熊、大量體存在感強烈的紅色「金剛」，更有多款Daniel Arsham的小型作品，以及多款村上隆的小型雕塑或畫作，格外精彩。

於此同時，HUBLOT並推出全新與Richard Orlinski的合作表款：經典融合Orlinski鈦金計時碼表。41毫米的鈦金屬表殼，不僅在表圈上具有多邊形、稜角分明的幾何結構，其鈦金屬表帶也具備與表殼相同的稜形表帶鏈節。HUB1153自動上鏈計時機芯則由155個零件組成，動力儲存42小時，整只腕表呈現了一如藝術家Richard Orlinski的強烈雕塑風格，但又具備精密的計時碼表功能，黑色橡膠表帶款限量500只、鈦金屬鍊帶款則為限量250只，成為現場展品中的時間「藝」品。