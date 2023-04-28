報稅季省荷包！5月「foodpanda 優惠碼」懶人包快筆記

五一勞動節連假結束後，即將迎來報稅季，攸關荷包省錢術就是要善於運用外送優惠碼。5月foodpanda祭出多重有感優惠，輸入五月天一系列優惠碼就能發現小確幸；此外，歡慶母親節，訂購生鮮雜貨滿額並輸入專屬優惠碼，最高能折抵1,000元。foodpanda優惠碼需為線上付款方可使用，數量有限兌完為止，實際活動詳情及辦法以App及官網結帳頁面顯示為主。

●美食外送優惠

5月1日至5月31日訂購美食外送滿649元，輸入優惠碼【美味五月天】現折130元，每人可用2次。

5月1日至5月31日訂購美食外送滿949元，輸入優惠碼【享受五月天】現折220元，每人可用6次。

5月1日至5月31日訂購美食外送滿1,849元，輸入優惠碼【聚會五月天】現折450元，每人可用10次。

5月1日至5月31日美食外送指定店家75折起，訂購滿329元輸入優惠碼【五月熊送】再享85折優惠，最高折抵60元，每人可用1次。

5月1日至5月15日美食外送指定早餐店家85折起，訂購滿250元輸入優惠碼【吃早餐很嘻哈】再享88折優惠，最高折抵50元，每人可用1次。

●連鎖餐飲品牌優惠

即日起至5月16日訂購漢堡王花生牛肉堡單人豪華餐、花生雞牛澎湃雙人餐套餐，輸入優惠碼【花生好堡堡】享7折優惠，最高折抵165元。

5月2日至5月31日訂購必勝客滿320元，輸入優惠碼【比薩就要客】現折80元。

5月15日至5月31日訂購必勝客和風章魚燒個人比薩獨享餐、夏威夷個人比薩獨享餐，享73折優惠，免輸入優惠碼。

5月8日至5月28日訂購肯德基滿379元，輸入優惠碼【媽咪肯炸雞】現折70元。

5月3日至5月16日訂購星巴克特大杯香草那堤或大杯馥列白，享第2杯66折優惠，免輸入優惠碼。

5月2日至5月28日訂購達美樂Mybox套餐送可樂（330ml）一罐，免輸入優惠碼。

5月1日至5月15日訂購晨間廚房指定餐點享85折優惠，訂購滿250元輸入優惠碼【晨間廚房YO惠】再享88折，最高折抵50元，每人可用1次。

5月1日至5月15日訂購拉亞漢堡指定餐點享85折優惠，訂購滿250元輸入優惠碼【拉亞漢堡YO惠】再享88折，最高折抵50元，每人可用1次。

●生鮮雜貨優惠

5月1日至5月31日訂購生鮮雜貨滿599元，輸入優惠碼【搶鮮五月天】享85折，最高折抵300元，每人可用1次。

5月1日至5月31日訂購生鮮雜貨滿1,299元，輸入優惠碼【逛街五月天】享8折，最高折抵500元，每人可用1次。

5月1日至5月31日訂購生鮮雜貨滿2,499元，輸入優惠碼【樂購五月天】享75折，最高折抵1,000元，每人可用1次。

5月20日至5月21日訂購生鮮雜貨指定店家滿999元，輸入優惠碼【購物五月天】享75折，最高折抵500元，每人可用1次。

●pandamart熊貓超市優惠

5月13日至5月14日訂購pandamart熊貓超市指定分店滿599元，輸入優惠碼【快閃五月天】享75折，最高折抵500元，每人可用1次。

5月27日至5月28日訂購pandamart熊貓超市指定分店滿599元，輸入優惠碼【爆買五月天】享75折，最高折抵500元，每人可用1次。

●信用卡優惠

5月1日至5月31日首次訂購全平台滿200元，輸入優惠碼【psop22】現折100元，每人可用1次。

5月1日至5月31日首次訂購全平台使用線上付款，輸入優惠碼【pslp300】享2折優惠，最高折抵300元，每人可用1次。

5月1日至5月31日首次訂購生鮮雜貨使用線上付款，輸入優惠碼【pslp300m】享2折優惠，最高折抵300元，每人可用1次。

5月1日至5月31日JCB信用卡獨家優惠：全平台訂購滿300元，輸入優惠碼【psjcb305】現折100元，每人可用1次。

5月1日至5月31日中國信託LINE PAY卡獨家優惠：全平台訂購滿200元，輸入優惠碼【psctbc305】享88折優惠，最高折抵50元，每人可用1次。

5月1日至5月31日中國信託LINE PAY卡獨家優惠：活動期間每日上午5：30至11：00全平台訂購滿100元，輸入優惠碼【psctbce305】享85折優惠，最高折抵50元，每人可用1次。

●pandago即時快遞優惠

5月1日至5月31日首次使用pandago服務，輸入優惠碼【送送送】享運費5折優惠，最高折抵50元，每人可用1次。

5月1日至5月31日使用pandago服務，輸入優惠碼【大放送】運費現折20元，每人可用5次。