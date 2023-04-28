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統一集團LOVE MOM！7-ELEVEN、康是美限量開賣「哥倫比亞進口康乃馨」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
統一集團以「LOVE MOM！」主題活動串聯統一企業、7-ELEVEN門市、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等15大品牌通路，超過8,000個實體通路貼心準備近10萬朵空運進口哥倫比亞康乃馨。圖／統一集團提供
統一集團以「LOVE MOM！」主題活動串聯統一企業、7-ELEVEN門市、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等15大品牌通路，超過8,000個實體通路貼心準備近10萬朵空運進口哥倫比亞康乃馨。圖／統一集團提供

康乃馨被喻為「母親之花」、花語是愛與關懷，表達出對母親的感恩、依戀、思念之情，迎接溫馨母親節，統一集團以「LOVE MOM！」對媽媽大聲說愛，串聯統一企業、7-ELEVEN門市、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等15大品牌通路，超過8,000個實體通路貼心準備近10萬朵空運進口哥倫比亞康乃馨，除了紅色康乃馨之外，更特別引進粉橘及粉色康乃馨；康乃馨外盒由統一企業集團美麗事業高秀玲董事長親自帶領團隊設計、以粉紫色搭配LOVE MOM字體並可組合出愛心圖樣的巧思，陳列呈現更以雪鈴兔波波獻上康乃馨的溫馨視覺。

統一集團「LOVE MOM！」主題活動自5月10日起可至7-ELEVEN門市選購哥倫比亞進口康乃馨，售價99元，限量售完為止。另自5月12日至5月14日限時3天還有CITY CAFE濃萃美式咖啡、濃萃拿鐵、大杯卡布奇諾等同品項買1送1優惠；CITY CAFE杯套全面換上母親節專屬設計杯套，可在上方留言傳遞對母親的愛。5月14日母親節當日到星巴克實體門市單筆消費金額滿520元即可獲得康乃馨，單筆不累贈，數量有限贈完為止。

統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代自5月1日至5月11日於百貨App上可用OPEN POINT點數79點預購康乃馨；5月12日至5月14日會員當日於全館指定櫃位消費滿999元或於指定餐飲櫃位消費滿520元即可擇一兌換康乃馨。

康是美門市自5月10日起限量銷售康乃馨，售價99元，或消費滿1,500元可用20元加購，金卡會員消費滿1,500元即贈送康乃馨（限贈一次），售完／送完為止。BEING fit、BEING sport推出購買私人教練課程5堂享5,200元優惠價，OPEN POINT會員再享7% OPEN POINT點數回饋並贈送康乃馨；5月11日至5月14日至BEING spa進行SPA保養贈送康乃馨。

統一時代百貨 母親節 520

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