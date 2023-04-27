大金空調守護媽媽健康 全方位產品帶來居家純淨好空氣

迎接母親節檔期，大金空調主打擁有強大吸力的閃流放電空氣清淨機、低機身有電眼的乾衣除濕機，以及防蝕防霉又防疫的舒適節能空調，全方位守護媽媽健康。大金空調是目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌，後疫情時代「全球好空氣專家」大金空調更推出溫濕雙控、除菌抗病毒、防霉運轉等全方位的清淨功能，並運用於旗下全產品線，為民眾帶來更健康舒適的生活空間。日本大金更與大阪大學研究發表「閃流放電」空氣淨化技術，實驗證明能抑制新冠病毒Omicron株達到99.97%，Alpha株、Beta株、Gamma株等變異株，達到99.9%以上，Delta變異株達到99.8%以上的抑制活性效果。

今夏大金空調更主打一對一家用空調新機種大關X系列，主打2.2kW-9.0KW全系列機型超越一級能效，不僅室內機、室外機防腐蝕再加強，在關機後更可持續進行防霉運轉，並結合集塵濾網和除臭濾網，將過敏性物質、細菌和病毒減少99.9%。此系列今年度更升級搭載日本最先進閃流放電技術，還可與冷氣、暖氣或送風、除濕模式同時運行，一機多用，防蝕防霉又防疫。針對台灣濕熱氣候，大關X系列的強力除溼模式更可因應濕度加大風量，除溼量較傳統機型提升18%，並運用創新研發康達效應導流板，氣流分布均勻讓室溫平穩舒適，還可直接透過語音控制功能輕鬆升級智慧家庭。

即日起至5月31日前，購買大金空氣清淨機全系列、大金強力乾衣除濕機，可現折1,000元。大金除濕機另享有政府貨物稅退稅每台1,200元。即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調一對一到一對四全系列機型，可享每組現金回饋最高5,000元，VRV mini系列每組現金回饋最高7,000元，還可以申請政府節能補助每組3,000元，貨物稅退稅每組2,000元，等於最高可省12,000元。另外，7月底前購買大金家用空調另可參加抽獎，將於6～8月抽出5位幸運得主，可獲得市價80.5萬的暢銷車款TOYOTA COROLLA CROSS汽車，可累積連續抽獎，越早購買抽獎機會越多。