新櫃登場！MAJOR MADE抵「嘉」了 獨家慶開幕活動就在秀泰生活

今年各家百貨的母親節活動比起往年提早開打，加上全民普發6000元的小確幸，多數民眾皆已入袋，各品牌爭相推出促銷優惠，趁機攻佔民眾的荷包。為提供消費者更多元化的購物選擇，秀泰生活近期在全台各商場樓層陸續進行櫃位改裝及引進不同業種的新櫃位，網羅當季流行趨勢、網路熱銷品牌與名店快閃，以帶給消費者煥然一新的視覺體驗及全新的購物體驗。

機能服飾品牌「MAJOR MADE」近年更積極拓展門市，繼去年10月進駐秀泰生活台中文心店後，終於也插旗嘉義，首家嘉義門市特別選在秀泰生活，讓嘉義的鄉親們在「嘉」就能試穿選購，非常便利！

玩美女神蔡依林連續2年擔任登峰外套代言人，近日幫品牌拍攝了一組最新的宣傳照，她穿著今年最新的款式，非常地時尚、有型，全系列共31種款式、7個尺寸，從XS到3XL尺寸齊全，也有為小朋友做專屬大小，全家穿親子裝出遊，絕對不能少了防曬又瞬涼的神隊友「瞬涼登峰衣」。

慶祝嘉義門市日前盛大開幕，首十日特別推出好禮四重送：消費滿990元即可獲得防水登峰提袋；消費滿1800元即贈品牌登峰化妝包；消費滿2500元即送品牌登峰抱枕；最高消費滿4000元更可獲得品牌登峰摺疊雨傘，讓你一次購足所有登峰產品，還有精美好禮帶回家！好康活動再加碼，凡憑櫃上消費不限金額發票，並在品牌FB打卡並分享貼文，即贈登峰悠遊卡夾（限量送完為止）。

此外，只要憑嘉義秀泰影城任一電影票根，即可兌換品牌口罩繩乙個（限量送完為止），這麼多豐富的獨家活動，絕對不容錯過！準備好母親節禮物了嗎？快趁著開幕活動期間前來逛逛選購，買越多賺越多！

全台秀泰生活MAJOR MADE門市串聯同慶，特別推出獨家好康活動，4/28至5/1到全台秀泰生活MAJOR MADE門市消費，出示秀泰生活APP活動兌換券，即可免費兌換涼感巾乙條（每人限兌換一份，限量送完為止，款式以現場為主）。

一年一度的母親節將至，秀泰生活母親節檔期從4月17日至5月14日止，想要犒賞媽咪又不想簡單過，秀泰生活為了專寵媽咪推出一系列歡慶母親節品牌優惠活動，不論是吃喝玩樂都能一次滿足媽咪的所有願望，消費滿額還有好禮可以拿，全館當日單筆積點消費滿1,500元送方形皮革收納盤；當日累計消費滿4,500元送mini精巧小湯鍋；當日累計消費滿9,000元送妙管家研磨手沖隨行咖啡杯。疫情影響，是否許久沒帶媽媽出門走走了呢，凡持秀泰生活APP內扣20點會員點數，即可參加抽獎，就有機會入住蝴蝶谷時尚四人房（價值15,000元），還在等什麼？快帶媽媽到全台秀泰生活吃母親節大餐，選購母親節禮物吧！

【秀泰生活MAJOR MADE門市】 秀泰生活樹林店（快閃櫃4/28~8/31）：新北市樹林區樹新路40-6號1樓 秀泰生活台中文心店：台中市南屯區文心南路289號2樓 秀泰生活嘉義店：嘉義市西區文化路299號1樓