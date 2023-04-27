全家便利商店攜手勝利基金會、桃園市政府　打造百坪社宅公益店

根據衛福部2022年最新統計，全台身心障礙者超過119萬人，其中勞動部調查顯示身心障礙者勞動參與率20.7%，遠低於全國勞動人口59%，凸顯身心障礙者就業機會難求。為提供障礙者友善共融的就業環境，全家便利商店與勝利基金會持續開拓由身障者所經營的便利商店，今天（4月27日）首度跨出雙北，攜手桃園市政府在社會住宅開設「中壢龍文店」，不僅占地百餘坪、成為全台最大公益便利商店，亦為全家便利商店與勝利基金會第8間由身心障礙者營運的便利商店，更是勝利基金會首間開設的全家便利商店FamiSuper店型，店內將販售生鮮、冷凍、蔬果等超市型商品，不僅為社區居民帶來便利機能，也提供身心障礙者更多元的工作學習機會。

勝利基金會執行長張英樹表示，「中壢龍文店」為全家便利商店、勝利基金會與桃園市政府共同合作的公益便利商店，同時結合便利商店、超市機能、咖啡烘焙等不同事業體，成為協助身障者就業的庇護工場，將可提供身心障礙者3種工作探索機會，初步將招募12位身心障礙員工，未來將視營運狀況、附近障礙者的就業需求，招攬更多身心障礙夥伴加入。此外，在培訓過程，將透過工作項目階梯式拆解流程，逐步進行職務再設計，再搭配障別混合互助工作模式，協助每一位身障夥伴發揮優勢、建立就業自信，找到最合適的職涯發展。

全家便利商店「中壢龍文店」設點於中壢一號社會住宅，為全家便利商店與勝利基金會第二間位於社會住宅的公益店型（首間為林口隆林店），社區內有幼兒園、日間照顧中心、市民活動中心等完善設施，進駐後將可滿足居民生活所需；同時，因距離打卡景點馬祖新村不到10分鐘車程，店內寬敞休憩區更有望迎來觀光人潮。

桃園市長張善政今天出席開幕儀式，表示勝利基金會長期致力「身障者就業」領域，透過多元的職種開發與培力讓身心障礙者走入社會，發揮潛力，創造價值。今年經由桃園市政府勞動局輔導，於中壢一號社會住宅設立庇護工場，提供12位身心障礙者庇護就業機會，並聘用專業輔導團隊將工作流程簡化、完善輔導庇護員工機制，除了全家便利商店FamiSuper超市店之外，更首度結合專業手沖單品咖啡的「樸樹咖啡」，可滿足現代家戶快速採購生鮮食材、即時調理品的需求，也是悠閒度過下午時光的好地方。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家便利商店自2011年起與勝利基金會合作開設身心障礙便利商店，迄今已達8間店舖、前後累計聘用近300位身心障礙員，期間持續挹注複合店經營know-how，希冀提供身心障礙夥伴多元就業機會；繼小彎公宅店嘗試結合自助洗衣複合店型，「中壢龍文店」則導入FamiSuper超市店型，進一步拓展障礙者的職能訓練範疇，店鋪一切營收所得也再全數投入障礙就業循環使用，讓便利商店成為障礙者自給自足的就業場域。

FamiSuper超市為全家便利商店近年重點發展店型，店舖內提供一般微波鮮食、商品之外，還有生鮮、蔬果、冷凍食品、進口好料等上百種選品，將可滿足社區居民生活所需，也讓身心障礙夥伴接觸更多元的進貨、補貨、上架、銷售、收銀等就業訓練，更邀大眾入店消費，以行動支持身心障礙者就業，助身障夥伴將扎實職能訓練帶著走，締造零售通路、社福團體、社會大眾三方共好的公益新典範，更實踐「便利永續．你也+1」的全家便利商店ESG核心精神。