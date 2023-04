無聲勝有聲 Bottega Veneta全新形象影片歌詠工藝美

工藝需要時間積累、精進、形塑,曠日費時。Bottega Veneta日前發表全新「Craft in Motion」影片,透過略帶顆粒質感、懷舊分為的影像,再度回應、也強調品牌在皮革、手工上的工藝面向。

影片由Massimiliano Bomba執導,並取景於一座19世紀的建築、正是Bottega Veneta的工坊所在。在搭配上工坊資深工匠Ruggero Negretto的旁白時,影像沈穩地捕捉到包含Cabat、Kalimero與 Sardine等包款的製作工序,皮革被精準裁切、並經過手工重新編製、穿合,展現Bottega Veneta著稱的Intrecciato工藝,更透過編織、無聲呼應片頭時義大利建築的結構之美。

品牌創意總監MatthieuBlazy並表示,Bottega Veneta的核心精神,正在於工藝、創意,以及安靜的力量,他並認為極致的奢華需要感受、多過視覺的外在,「我希望在不喧囂不浮誇的情況下,也能讓穿著者感受到自信,這是一種超越流行的永恆風格。」