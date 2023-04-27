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無聲勝有聲 Bottega Veneta全新形象影片歌詠工藝美
工藝需要時間積累、精進、形塑，曠日費時。Bottega Veneta日前發表全新「Craft in Motion」影片，透過略帶顆粒質感、懷舊分為的影像，再度回應、也強調品牌在皮革、手工上的工藝面向。
影片由Massimiliano Bomba執導，並取景於一座19世紀的建築、正是Bottega Veneta的工坊所在。在搭配上工坊資深工匠Ruggero Negretto的旁白時，影像沈穩地捕捉到包含Cabat、Kalimero與 Sardine等包款的製作工序，皮革被精準裁切、並經過手工重新編製、穿合，展現Bottega Veneta著稱的Intrecciato工藝，更透過編織、無聲呼應片頭時義大利建築的結構之美。
品牌創意總監MatthieuBlazy並表示，Bottega Veneta的核心精神，正在於工藝、創意，以及安靜的力量，他並認為極致的奢華需要感受、多過視覺的外在，「我希望在不喧囂不浮誇的情況下，也能讓穿著者感受到自信，這是一種超越流行的永恆風格。」
如何從觸感、工具的聲響、甚至是皮革裁切與編織的過程中完整感受工藝？「Craft in Motion」影片並有60秒短版本與3分14秒的完整版，後者已可在Bottega Veneta的官方Youtube頻道中，搜尋「Craft in Motion, a film by Bottega Veneta」，即可完整欣賞。
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