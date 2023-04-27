身份證「末5碼總和」就送幾隻蝦！ 母親節大餐享優惠
母親節即將到來，許多餐廳也推出不同的優惠方案。「瓦城」集結旗下餐廳品牌，推出週末限定的母親節煮題活動，還有限定套餐、加送美食金等優惠。主打宮廷風格火鍋的「問鼎」則推出「花膠干貝老火湯」升級優惠，另外消費滿額，就可獲得「身份證末5碼數字總和」等數量的藍鑽蝦，為媽媽們加菜。至於「饗賓餐旅」集結旗下饗饗、旭集等品牌，推出多樣化的外帶餐點，方便民眾在家歡慶母親節。
瓦城集結旗下6個餐廳品牌，於5月6、7、13、14日推出週末限定活動，活動期間，特別打造特製母親節卡片、菜單設計、拍照道具與服務人員的愛心胸章，增添幸福的過節儀式感。另外瓦城、非常泰、時時香、1010湘等4個品牌，集結招牌菜色，自即日起至5月21日期間推出母親節專屬套餐。同時自即日起至5月14日期間，集團旗下品牌餐廳用餐（不含樂子the Diner），掃碼QR Code即可於Wa 10 APP免費領取餐廳288元、大心50元Mommy美食金各1張，可供下次用餐滿額時折抵使用。
饗賓餐旅則是針對想要在家用餐的民眾，匯聚旗下品牌，推出一系列母親節外帶套餐。例如「饗饗INPARADISE」推出母親節訂製饗宴，包含海陸匯拼盤、清蒸龍蝦佐明太子醬、極選壽司盛合、經典燒烤豬肋排、白酒燴海鮮盅等多種內容，6人份6,388元。「旭集」推出八品限量套餐，集結帝王蟹鮭魚石狩鍋、壽司特盛16貫、醞炙盛合、旨燒海陸大滿貫等餐點，每套4,888元。其他如「饗食天堂」、「果然匯」、「開飯川食堂」、「真珠台灣佳味」等品牌，也各自推出不同的方案，讓民眾在家也能輕鬆吃大餐。
「問鼎」本次期間限定推出「花膠干貝老火湯」，選用中國四大珍味之一的「花膠」入饌，搭配老母雞、豬大骨、珠貝、蛤蜊等食材燉煮而成，滋味醇厚，搭配蔬菜、肉片涮煮，更能增添層次風味。原價588元，活動期間升級優惠價188元。另外為慶祝母親節，活動期間3人以上同行，提前一日以上預約參與活動者，且每人單點消費達1,000元，即可參與身份證優惠。指派一名女性作為代表，將「身分證後5碼數字」相加，即可免費獲贈相同數量的「阿拉伯頂級藍鑽蝦」。
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