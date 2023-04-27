新一代「黑寡婦」Florence Pugh成Valentino代言人 率性穿鼻環、不怕露點扮醜、愛做菜...就愛她很真

范倫鐵諾（Valentino）宣布英國女星、新一代「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）成為全新品牌代言人。最新廣告大片由時尚攝影教父Steven Meisel於紐約拍攝，她在片中以率真個性演繹Valentino Garavani 新款Rockstud 23包款，羅馬建築為靈感的錐形鉚釘經重新演繹，透過更加具體的貴族龐克風，表達高度的自我認同、不盲從的時尚態度。

今年才27的歲的佛蘿倫絲普伊個性坦率、敢於表達自我。去年七月出席Valentino高級訂製服大秀時，曾因為衣服材質透視且沒有胸貼而「露點」引發網友熱議，她正面迎接網路霸凌，直言自己很清楚、也很喜歡自己的身體，還得到奧斯卡影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）主動出面力挺。事實上，在她接演「黑寡婦」時就曾受到網友攻擊她身材豐腴，她也勇敢面對並直言要減肥就不演！