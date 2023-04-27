寵媽無極限 HAPPY GO Pay祭點數放大術最高12倍回饋
迎接母親節檔期，HAPPY GO Pay串聯遠東集團全通路支付祭出點數優惠好康活動，5月6日至5月14日推出限定快閃10倍贈優惠，凡新戶且綁定信用卡並於周六刷卡消費分期累點，最高能享有12倍點數回饋。此外，即日起至5月14日特別規劃綁定雲端發票卡友專屬活動，於指定通路消費享點數2倍贈，消費滿千還有機會再抽1,000點，多重折扣優惠搶攻母親節商機。
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷執行副總經理李明城指出，HAPPY GO Pay串聯集團百貨零售各通路，在疫後消費回溫挹注營收成長動能下，今年第1季HAPPY GO Pay交易金額已較去年成長45%，分期交易金額較去年同期亦成長6成。即日起至6月30日止，使用HAPPY GO Pay綁定活動銀行信用卡，於指定通路消費即可享有5倍回饋；活動期間使用HAPPY GO Pay於遠東集團各通路單筆消費滿額10%點數回饋。
另外，遠東百貨即日起至5月16日推出「點點成金 紅利回饋」活動，持HAPPY GO卡及身份證件正本，200點可兌換「100元紅利券」、500點可兌換「250元紅利券」；遠東SOGO百貨台北4店即日起至4月28日祭出200點兌換「100元母親節電子購物金」；遠企購物中心則推出「HAPPY GO點點變現金」優惠，即日起至5月14日使用300點可兌換200元HAPPY GO券；Big City遠東巨城購物中心祭出HAPPY GO Pay獨家加碼贈活動，即日起至5月5日單筆消費滿5,000元贈250點；5月6日至5月14日單筆消費滿10,000元贈500點，多重好康寵愛媽咪無極限。
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