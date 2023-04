寵媽無極限！HAPPY GO Pay祭點數放大術最高12倍回饋

迎接母親節檔期,HAPPY GO Pay串聯遠東集團全通路支付祭出點數優惠好康活動,5月6日至5月14日推出限定快閃10倍贈優惠,凡新戶且綁定信用卡並於周六刷卡消費分期累點,最高能享有12倍點數回饋。此外,即日起至5月14日特別規劃綁定雲端發票卡友專屬活動,於指定通路消費享點數2倍贈,消費滿千還有機會再抽1,000點,多重折扣優惠搶攻母親節商機。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷執行副總經理李明城指出,HAPPY GO Pay串聯集團百貨零售各通路,在疫後消費回溫挹注營收成長動能下,今年第1季HAPPY GO Pay交易金額已較去年成長45%,分期交易金額較去年同期亦成長6成。即日起至6月30日止,使用HAPPY GO Pay綁定活動銀行信用卡,於指定通路消費即可享有5倍回饋;活動期間使用HAPPY GO Pay於遠東集團各通路單筆消費滿額10%點數回饋。