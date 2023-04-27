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香味帶我們前往蘇格蘭高地 Jo Malone推4款限定香水

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
英倫香氛品牌 Jo Malone London 全新蘇格蘭高地系列，將蘇格蘭的曠野壯麗，帶著我們的感官去旅行。圖／Jo Malone London提供
英倫香氛品牌 Jo Malone London 全新蘇格蘭高地系列，將蘇格蘭的曠野壯麗，帶著我們的感官去旅行。圖／Jo Malone London提供

5月的英國書格蘭高地，擁有著壯闊的人文風土與景觀，英倫香氛品牌Jo Malone London將置身於迷霧籠罩的荒野高地美景，以最貼切的壯闊形容詞來描繪沁涼微濕的空氣裡透著石楠花、薊花、錦葵與蓍草，將大自然的和諧共存交織一體，推出4款香氣將訴說著一段與你之間的故事。

香氣是一種遊歷世界的感官方式，植物美化蘇格蘭的坡地，發現石楠花在當地氣候有著堅忍的且清甜的氣息，「高地石楠花香水」以木質調為基底，絲柏、石楠花、琥珀的香調前中後的出現，讓香氣就如遇見紫色遍野的石楠花，覆蓋於蘇格蘭的大地上，展開一段清新乾淨的松柏的旅程。

阿基里斯利用蓍草治療腳踝上的傷口，同樣也在身心靈上有一定的療癒，且在蘇格蘭古老習俗當中，蓍草更是種能抵禦外在惡意力量的護身符。Jo Malone London將蓍草與佛手柑揉合銜接蕁麻和紫羅蘭輔以白麝香、香根草，調和出擁有心靈療癒的美好像氣「曠野蓍草香水」。

蘇格蘭國花薊花，流傳著這個故事，某日的夜晚，悄悄夜襲的北歐軍隊，因為赤足踩在薊花上吃痛驚呼，喚醒了熟睡中的蘇格蘭士兵，才得以保住國土；所以薊花地位崇高、所以出現在流通的錢幣上、所以成為國家象徵，利用這高貴的蘇格蘭國花，以冷木為基調，輔以薊花、常春藤、金雀花、廣藿香，勾勒出一座巍峨的古堡畫面，也讓這香氣上身時，有著生機盎然的感受。

湖泊錦葵香水以花香調為基底，嗅覺中以紫羅蘭葉、錦葵、鳶尾草、纈草根、東加豆，調和出屬於蘇格蘭的獨有自然氣息。用柔軟的包覆氛圍，穿梭在人煙稀少、靜謐的環境之中，噴上身就先開啟一把溫柔的鑰匙，彷彿將嚴然的童話故事中找到那一塊屬於自己心中的樂園。

全新蘇格蘭高地系列不僅帶來一系列別具意涵與畫面感的香味，也將石楠花、薊花、錦葵與蓍草以彩繪的方式在瓶身上重現，並推出滿額送限量的圖騰包裝禮盒，體現四種不同個性的花朵。

英倫香氛品牌Jo Malone London 全新蘇格蘭高地系列（左至右）高地石楠花香水、古堡薊花香水、泊錦葵香水、曠野蓍草香水 30ml／售價2,950元。記者／劉小川攝影
英倫香氛品牌Jo Malone London 全新蘇格蘭高地系列（左至右）高地石楠花香水、古堡薊花香水、泊錦葵香水、曠野蓍草香水 30ml／售價2,950元。記者／劉小川攝影
英倫香氛品牌Jo Malone London 全新蘇格蘭高地系列（左至右）高地石楠花香水、古堡薊花香水、泊錦葵香水、曠野蓍草香水 30ml／售價2,950元。 記者／劉小川攝影
英倫香氛品牌Jo Malone London 全新蘇格蘭高地系列（左至右）高地石楠花香水、古堡薊花香水、泊錦葵香水、曠野蓍草香水 30ml／售價2,950元。 記者／劉小川攝影
購買蘇格蘭高地系列滿額即贈限量禮盒，數量有限送完為止。圖／Jo Malone London提供
購買蘇格蘭高地系列滿額即贈限量禮盒，數量有限送完為止。圖／Jo Malone London提供

蘇格蘭 高地

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