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仕高利達5月串連全台16家酒吧 點調酒玩打彈珠拼好禮

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
活動期間凡點兩杯仕高利達專屬調酒，即可體驗打彈珠遊戲拚好禮。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動期間凡點兩杯仕高利達專屬調酒，即可體驗打彈珠遊戲拚好禮。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「仕高利達NEWTRO夜總會」今年再度回歸，共募集全台16家人氣酒吧、餐酒館共襄盛舉，自5月4日起至25日，每週四晚間9至12點，重啟「仕高利達NEWTRO夜總會」。由仕高利達Bar Leader Competition調酒大賽冠、亞、季軍到店客座，專屬DJ 「RETRO風」音樂秀、歌手獻唱九○年後時代金曲等精采節目輪番登場，引領眾人穿梭時空，精彩可期。

仕高利達夜總會回歸串連全台16家酒吧，5月等你來玩。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
仕高利達夜總會回歸串連全台16家酒吧，5月等你來玩。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現代NEW與復古RETRO，如何完美結合成為更迷人的新經典？「仕高利達 NEWTRO 夜總會」特別邀請歷屆「仕高利達Bar Leader Competition調酒大賽」前三名調酒師至各店客座跨刀展演，以仕高利達金雪莉為基酒調製融舊於新、從復古味喝出現代感的獨創特調。

營造NEWTRO摩登復古氛圍，仕高利達團隊在每個活動場地皆裝配了以松木訂製的時尚桌上彈珠檯，凡點用仕高利達新潮復古特調2杯即獲得打彈珠遊戲機會乙次，獎品包含仕高利達Shot一杯，50ml、200ml小酒一瓶和復古造型杯墊、趣味的蒸籠造型米香…等。

今年共有北中南共計16家酒吧、餐酒館，參與「仕高利達NEWTRO夜總會」活動，包括位於台北的Cactus、Westland、同位素、解鎖；桃園的躲迷藏、新竹的Relish；台中的Chill play、阿曼、The Chill、Somm Juice；台南的Dark Circle、奏匯、Long Bar、榕洋行；以及高雄的畫坊、小熊餐酒館（篤敬店）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

活動期間，每間店將提供仕高利達專屬的新潮復古調酒。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動期間，每間店將提供仕高利達專屬的新潮復古調酒。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
演員吳承洋樂玩打彈珠遊戲，回味童年時光。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
演員吳承洋樂玩打彈珠遊戲，回味童年時光。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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