LINE貼圖超值方案要漲價了！僅2方案維持舊價 這日前加入享原價續約

熱愛使用貼圖傳達心意，也喜歡經常替換不同LINE主題的民眾，現在有更多元的選擇了！LINE自2021年6月推出LINE貼圖超值方案以來，讓用戶每月用少少的訂閱費用就能享受上百萬組貼圖、表情貼隨選即用，現在更納入許多用戶狂敲碗的「主題」內容，首波推出200萬組主題，讓用戶隨著四季、節慶或心情，想換就換。

但隨著超值方案升級，之前超佛的上市推廣價也隨之調整，從5月8日起基本型的月租價格不變，但年度方案從480元調整成690元，而進階型的月租方案與學生方案都調漲20元，變成每月120元、100元，年度方案則是從600元調整成990元。不過，為回饋忠實用戶，並鼓勵新用戶體驗，即日起至5月7日，新加入或是維持訂閱狀態，即可享有舊方案價格，原本訂閱戶後續也可持續以舊方案價格續約，不受新價格影響，原本進階型方案訂閱戶則自動升級擁有200萬組主題任選，還在考慮的趕快手刀加入取得優惠資格。