快訊

地牛翻身！下午4點15分花蓮規模4.1地震 最大震度3級

一公斤大麻的死刑：新加坡絞殺運毒犯的司法不正義？

羽球亞錦賽／對手第二局只拿6分！戴資穎成首位晉級8強台將

JOLIN新歡！寶格麗Serpenti Baia包時髦上街怎麼搭都行

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Serpenti Baia可調節鍊帶採用新式「燕尾卡榫工藝」，實現多種配戴方式，百搭設計為任何風格增添時尚魅力。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Baia可調節鍊帶採用新式「燕尾卡榫工藝」，實現多種配戴方式，百搭設計為任何風格增添時尚魅力。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）大中華區品牌代言人蔡依林，今年造訪米蘭時，就搶先亮出品牌2023秋冬系列主打的銀色Serpenti Baia肩背包，搭配紫色馬甲流蘇洋裝與Serpenti Vipermesh太陽眼鏡，展現帥氣又性感的時髦氣息。不過同樣款的包包，到了另一位代言人劉雯身上，則流露出成熟女性隨性自在的優雅，猶如寶石般的鮮豔祖母綠色Serpenti Baia肩背包，為一身黑色造型畫龍點睛 。這款造型別緻又能變化多種背法的創新設計，近期已於全台寶格麗精品店同步上市

寶格麗2023年秋冬配件系列，以炫目璀璨的KALEIDOSCOPIA奇幻萬花筒為主題，大膽地為經典設計以鮮豔色澤和搶眼細節煥然一新，堪稱寶格麗美學精神及靈動創意作風的極致展現，許多細節更讓人聯想起色彩和光線交互產生的迷人反射遊戲。例如主打款之一的Serpenti Baia肩背包，包身線條簡約雋永，採用柔韌的都會小牛皮製作，透過立裁概念創造輕薄卻又寬敞的內部空間，可調節鍊帶以新式「燕尾卡榫工藝」製作，能輕鬆轉換多種配戴方式。包包推出鮮豔祖母綠色、紅玉髓柑橘色、桃紅碧璽色、閃耀鑽石白色、黑色及銀色共六款歡愉色調，頭扣環皆鑲飾寶石於蛇眼上並搭配同色繽紛琺瑯蛇鱗，細節精緻猶如珠寶。

BVLGARI Serpenti貓眼形醋酸纖維太陽眼鏡，約23,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti貓眼形醋酸纖維太陽眼鏡，約23,100元。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌全球皮件、眼鏡及配件代言人劉雯演繹寶格寶2023秋冬Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌全球皮件、眼鏡及配件代言人劉雯演繹寶格寶2023秋冬Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
日本時尚模特兒雙胞胎姐妹Ami& Aya演繹寶格麗2023秋冬Serpenti Baia桃紅碧璽色與閃耀鑽石白色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
日本時尚模特兒雙胞胎姐妹Ami& Aya演繹寶格麗2023秋冬Serpenti Baia桃紅碧璽色與閃耀鑽石白色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Baia黑色小牛皮肩背包，約79,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Baia黑色小牛皮肩背包，約79,400元。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林與寶格麗品牌全球皮件、眼鏡及配件代言人劉雯，演繹寶格寶2023秋配件。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林與寶格麗品牌全球皮件、眼鏡及配件代言人劉雯，演繹寶格寶2023秋配件。圖／寶格麗提供
精緻蛇首製作工藝猶如珠寶。圖／寶格麗提供
精緻蛇首製作工藝猶如珠寶。圖／寶格麗提供
希臘公主Olympia演繹寶格麗2023秋冬配件系列Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
希臘公主Olympia演繹寶格麗2023秋冬配件系列Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Baia銀色小牛皮肩背包，約83,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Baia銀色小牛皮肩背包，約83,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林演繹寶格麗2023秋冬Serpenti Baia銀色小牛皮肩背包及Serpenti貓眼形醋酸纖維太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林演繹寶格麗2023秋冬Serpenti Baia銀色小牛皮肩背包及Serpenti貓眼形醋酸纖維太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林演繹寶格麗2023秋冬Serpenti Baia銀色小牛皮肩背包及Serpenti貓眼形醋酸纖維太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林演繹寶格麗2023秋冬Serpenti Baia銀色小牛皮肩背包及Serpenti貓眼形醋酸纖維太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Baia閃耀鑽石白色小牛皮肩背包，約79,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Baia閃耀鑽石白色小牛皮肩背包，約79,400元。圖／寶格麗提供

品牌

延伸閱讀

珍貴情意隨身陪伴 寶格麗Wonders of Love獻給母親

Lisa代言寶格麗疊戴超有型 手上這戒指竟耗時2年開發

3.3m巨蟒闖入院子！16歲少女超冷靜衝上前徒手抓住蛇頭 英勇搏鬥8分鐘

人間芭比生日快樂！寶格麗Divas' Dream限定項鍊獻LISA

相關新聞

台中LaLaport合體了！三井：2024開南港、2026前進高雄

集結300家品牌的台中LaLaport購物中心，繼「南館」率先展開試營運後，品牌數最多的「北館」今日展開試營運，南、北館...

LINE貼圖超值方案要漲價了 5月7日前加入享原價格續約

熱愛使用貼圖傳達心意，也喜歡經常替換不同LINE主題的民眾，現在有更多元的選擇了！LINE自2021年6月推出LINE貼...

JOLIN新歡！寶格麗Serpenti Baia包時髦上街怎麼搭都行

寶格麗（BVLGARI）大中華區品牌代言人蔡依林，今年造訪米蘭時，就搶先亮出品牌2023秋冬系列主打的銀色Serpent...

「疫起」項婕如站台輕奢女包發表會 自招挑男友要先過「這一關」

義大利輕奢袋包Gianni Chiarini舉辦夏季新品上市活動，找來近期因為電影「疫起」表現，備受熱議的女星項婕如站台示範。今年即將滿24歲的她，不僅近來勤跑各項宣傳活動，面對即將到來的母親節，為了表示心意項婕如也早早物色好要送媽媽的包款，還表示「包包是展現女性魅力的最佳配件」。

母親節大餐「這裡吃」 滿額送珍珠耳環、抽鑽石項鍊

為慶祝解封後的首次母親節，開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排及LillA...

蓋兒加朵美又帥剪綵 Tiffany紐約旗艦店開幕如當代藝廊

紐約是當今美國最具代表性的精品品牌Tiffany & Co.的發源地。品牌位於紐約第五大道57街The Landmark...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦