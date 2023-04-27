JOLIN新歡！寶格麗Serpenti Baia包時髦上街怎麼搭都行

寶格麗（BVLGARI）大中華區品牌代言人蔡依林，今年造訪米蘭時，就搶先亮出品牌2023秋冬系列主打的銀色Serpenti Baia肩背包，搭配紫色馬甲流蘇洋裝與Serpenti Vipermesh太陽眼鏡，展現帥氣又性感的時髦氣息。不過同樣款的包包，到了另一位代言人劉雯身上，則流露出成熟女性隨性自在的優雅，猶如寶石般的鮮豔祖母綠色Serpenti Baia肩背包，為一身黑色造型畫龍點睛 。這款造型別緻又能變化多種背法的創新設計，近期已於全台寶格麗精品店同步上市

寶格麗2023年秋冬配件系列，以炫目璀璨的KALEIDOSCOPIA奇幻萬花筒為主題，大膽地為經典設計以鮮豔色澤和搶眼細節煥然一新，堪稱寶格麗美學精神及靈動創意作風的極致展現，許多細節更讓人聯想起色彩和光線交互產生的迷人反射遊戲。例如主打款之一的Serpenti Baia肩背包，包身線條簡約雋永，採用柔韌的都會小牛皮製作，透過立裁概念創造輕薄卻又寬敞的內部空間，可調節鍊帶以新式「燕尾卡榫工藝」製作，能輕鬆轉換多種配戴方式。包包推出鮮豔祖母綠色、紅玉髓柑橘色、桃紅碧璽色、閃耀鑽石白色、黑色及銀色共六款歡愉色調，蛇頭扣環皆鑲飾寶石於蛇眼上並搭配同色繽紛琺瑯蛇鱗，細節精緻猶如珠寶。 BVLGARI Serpenti貓眼形醋酸纖維太陽眼鏡，約23,100元。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌全球皮件、眼鏡及配件代言人劉雯演繹寶格寶2023秋冬Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供 日本時尚模特兒雙胞胎姐妹Ami& Aya演繹寶格麗2023秋冬Serpenti Baia桃紅碧璽色與閃耀鑽石白色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Baia黑色小牛皮肩背包，約79,400元。圖／寶格麗提供 寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林與寶格麗品牌全球皮件、眼鏡及配件代言人劉雯，演繹寶格寶2023秋配件。圖／寶格麗提供 精緻蛇首製作工藝猶如珠寶。圖／寶格麗提供 希臘公主Olympia演繹寶格麗2023秋冬配件系列Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Baia銀色小牛皮肩背包，約83,000元。圖／寶格麗提供 寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林演繹寶格麗2023秋冬Serpenti Baia銀色小牛皮肩背包及Serpenti貓眼形醋酸纖維太陽眼鏡。圖／寶格麗提供 寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林演繹寶格麗2023秋冬Serpenti Baia銀色小牛皮肩背包及Serpenti貓眼形醋酸纖維太陽眼鏡。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Baia閃耀鑽石白色小牛皮肩背包，約79,400元。圖／寶格麗提供