JOLIN新歡！寶格麗Serpenti Baia包時髦上街怎麼搭都行
寶格麗（BVLGARI）大中華區品牌代言人蔡依林，今年造訪米蘭時，就搶先亮出品牌2023秋冬系列主打的銀色Serpenti Baia肩背包，搭配紫色馬甲流蘇洋裝與Serpenti Vipermesh太陽眼鏡，展現帥氣又性感的時髦氣息。不過同樣款的包包，到了另一位代言人劉雯身上，則流露出成熟女性隨性自在的優雅，猶如寶石般的鮮豔祖母綠色Serpenti Baia肩背包，為一身黑色造型畫龍點睛 。這款造型別緻又能變化多種背法的創新設計，近期已於全台寶格麗精品店同步上市
寶格麗2023年秋冬配件系列，以炫目璀璨的KALEIDOSCOPIA奇幻萬花筒為主題，大膽地為經典設計以鮮豔色澤和搶眼細節煥然一新，堪稱寶格麗美學精神及靈動創意作風的極致展現，許多細節更讓人聯想起色彩和光線交互產生的迷人反射遊戲。例如主打款之一的Serpenti Baia肩背包，包身線條簡約雋永，採用柔韌的都會小牛皮製作，透過立裁概念創造輕薄卻又寬敞的內部空間，可調節鍊帶以新式「燕尾卡榫工藝」製作，能輕鬆轉換多種配戴方式。包包推出鮮豔祖母綠色、紅玉髓柑橘色、桃紅碧璽色、閃耀鑽石白色、黑色及銀色共六款歡愉色調，蛇頭扣環皆鑲飾寶石於蛇眼上並搭配同色繽紛琺瑯蛇鱗，細節精緻猶如珠寶。
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