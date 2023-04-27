「疫起」項婕如站台輕奢女包發表會 自招挑男友要先過「這一關」

義大利輕奢袋包Gianni Chiarini舉辦夏季新品上市活動，找來近期因為電影「疫起」表現，備受熱議的女星項婕如站台示範。今年即將滿24歲的她，不僅近來勤跑各項宣傳活動，面對即將到來的母親節，為了表示心意項婕如也早早物色好要送媽媽的包款，還表示「包包是展現女性魅力的最佳配件」。

Gianni Chiarini以符合夏季氛圍的清新色系，搭配草編、鏤空等方式製成的袋包，讓消費者於搭配時，也能有著心曠神怡的感受。而受邀站台詮釋新包款的項婕如就表示，自己其實很容易受到外界氛圍跟他人情緒影響，而且身處在演藝圈，時常感到焦慮，所以沒工作時都會盡量往戶外跑，平衡感受。因此當項婕如看到這季Gianni Chiarini新包款配色時，就直呼「有被療癒的感覺」，還表示被包包的皮質驚艷到，很想不停地摸。項婕如提到自己是「觸覺控」所以身上穿的衣服、寢具或是搭配的包包，都要手感舒適才會購入。甚至還會透過觸覺來記住他人的特質，因此項婕如還自招挑男友「很好摸是第一關」，之後才有發展的可能，讓現場採訪記者們都大呼意外。

女星項婕如站台示範Gianni Chiarini夏季新袋包。記者王聰賢／攝影

而項婕如也憑藉著她對手感的要求，推薦了草綠色的Joy水桶包，認為皮質觸感的好，不在話下，很值得帶回家。項婕如也分享挑包包準則，則是依不同場合來決定，像是工作時就會選獨特又吸睛的款式如活動時搭配的橘紅色迷你斜背包；私下使用時會挑實用、經典款，重點是質感佳。Gianni Chiarini夏季新品主題，呼應解封後渴望自由、異地旅行、親近山林的想望。設計師採用皮革、麥稈、金屬、再生棉布等面料材質，與鉤織、鏤空和編織等工藝運用，創造一系列帶有夏日氛圍的袋包。

Gianni Chiarini Micro Marcella迷你斜背包，4,900元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Judy草編手提包，13,600元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Joy水桶包，12,900元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Dua鏤空手提包，14,300元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Marcella格紋托特包，11,900元。圖／Gianni Chiarini提供