粉絲快衝！7-ELEVEN推「咖波櫻花樂野餐／午茶集點」

春夏之際，最適合野餐、露營、賞花等戶外行程，7-ELEVEN攜手萌寵教主「貓貓蟲咖波」，自5月3日下午3點起至6月11日推出「咖波櫻花樂野餐／午茶集點」活動，以近年新興人氣肖像咖波結合全新春天櫻花圖素，限量推出外出、野餐、午茶、居家等4大系列周邊，輕鬆營造歡樂氛圍， 門市快閃購自5月3日下午3點起至5月7日，消費不限金額即可加價換購，集點活動自5月8日下午3點起開跑，咖波粉手刀快衝！

7-ELEVEN「咖波櫻花樂野餐／午茶集點」外出系列首推「限量立體布偶翻轉文青袋」，立體可愛造型設計搭配雙面圖案設計，隨意翻轉好心情，共2款；「限量造型抱枕毯」為貓貓蟲咖波可愛造型抱枕搭配櫻花春遊圖素毛毯，舒適面料觸感柔軟，旅行居家皆適宜；還有2款可愛造型的「限量30cm立體絨毛布偶」，絕對讓咖波粉抱緊處理。

看準近期露營野餐正夯，7-ELEVEN「咖波櫻花樂野餐／午茶集點」春遊野餐系列推出「限量便攜摺疊桌」、「限量摺疊收納椅凳」，輕巧好收納不占空間，外出輕便好攜帶；另有「限量可愛吸水餐墊」、「限量手沖快煮壺」、「限量手動研磨＋咖啡杯」、「限量立體貓耳木蓋杯」、「限量立體陶瓷茶壺組」等下午茶系列周邊，打造可愛又療癒的網美風午茶盛宴。

居家系列則有「限量造型咕咕鐘」，共2款，立體可愛造型的咖波及狗狗咘咕公仔，夜間靜音不干擾；「限量實木氣氛燈」為高質感實木紋路，營造溫暖居家氣氛，也可當擺設；「限量旋轉公仔音樂盒」上方有立體木頭公仔質感，公仔還可隨音樂旋轉起舞。