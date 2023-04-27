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蓋兒加朵美又帥剪綵 Tiffany紐約旗艦店開幕如當代藝廊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany ＆ Co.紐約The Landmark旗艦店開幕，品牌代言人蓋兒加朵出席剪綵。圖／Tiffany提供
Tiffany ＆ Co.紐約The Landmark旗艦店開幕，品牌代言人蓋兒加朵出席剪綵。圖／Tiffany提供

紐約是當今美國最具代表性的精品品牌Tiffany & Co.的發源地。品牌位於紐約第五大道57街The Landmark旗艦店，自1940年開幕以來首度全面翻修，設計銜接傳統與現代、過去和未來，既低調又高調地展示珠寶，並以全新的Tiffany訂製藝術作品營造出沉浸式的Tiffany體驗，不僅是曼哈頓最大的精品店之一、也是往後造訪紐約不容錯過的地標。包括品牌代言人蓋兒加朵（Gal Gadot）、時尚總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）、以及擔任品牌行銷暨執行副總裁的LVMH集團二公子Alexandre Arnault都出席剪綵。

Tiffany ＆ Co.紐約The Landmark旗艦店開幕，品牌代言人蓋兒加朵出席剪綵。圖／Tiffany提供
Tiffany ＆ Co.紐約The Landmark旗艦店開幕，品牌代言人蓋兒加朵出席剪綵。圖／Tiffany提供
德國時尚部落客Caro Daur出席Tiffany ＆ Co.紐約The Landmark旗艦店開幕。圖／Tiffany提供
德國時尚部落客Caro Daur出席Tiffany ＆ Co.紐約The Landmark旗艦店開幕。圖／Tiffany提供
安娜溫圖（Anna Wintour）出席Tiffany ＆ Co.紐約The Landmark旗艦店開幕。圖／Tiffany提供
安娜溫圖（Anna Wintour）出席Tiffany ＆ Co.紐約The Landmark旗艦店開幕。圖／Tiffany提供
（由左至右）品牌行銷暨執行副總裁Alexandre Arnault與首席執行長Anthony Ledru。圖／Tiffany提供
（由左至右）品牌行銷暨執行副總裁Alexandre Arnault與首席執行長Anthony Ledru。圖／Tiffany提供
巴西女星卡蜜拉森奎洛茲（Camila Queiroz）出席Tiffany ＆ Co.紐約The Landmark旗艦店開幕。圖／Tiffany提供
巴西女星卡蜜拉森奎洛茲（Camila Queiroz）出席Tiffany ＆ Co.紐約The Landmark旗艦店開幕。圖／Tiffany提供

●空間大師合力構思 寓意繼往開來

The Landmark旗艦店是兩大空間大師精心合作的成過：傳奇建築師Peter Marino重新打造了室內空間，而著名設計師Shohei Shigematsu與其領導的OMA團隊則進行內部翻新，並在現有建築上方增添三層樓的空間。由OMA／Shohei Shigematsu所執導的屋頂擴建計畫取代了1980年代增添的辦公室，以兩種截然不同但又相互連結的形式構成完整樓面。為了體現旗艦店繼往開來的樞紐定位，入口旋轉門上方沿用Atlas雕像和時鐘向這座建築的原始結構致敬，而內裝則定義為新的珠寶綺境世界。

Tiffany ＆ Co.於紐約第五大道57街The Landmark旗艦店1樓的珠寶展示空間。圖／Tiffany提供
Tiffany ＆ Co.於紐約第五大道57街The Landmark旗艦店1樓的珠寶展示空間。圖／Tiffany提供
旗艦店1樓的影像牆面前方擺設藝術家Not Vital的銀色金屬雕塑作品，兩相映照，視覺效果強烈。圖／Tiffany提供
旗艦店1樓的影像牆面前方擺設藝術家Not Vital的銀色金屬雕塑作品，兩相映照，視覺效果強烈。圖／Tiffany提供

一踏入Landmark旗艦店，陽光透過天窗灑落在寬敞的一樓空間，由抽象多切面構成的天花板裝置幾乎橫跨整個展區，獨特的設計讓人想起鑽石流光溢彩的多重切面，致敬Tiffany世界鑽石之王的傳統權威地位。在一樓展區，賓客可透過影像牆面全面沉浸在紐約市風景中，影像開啟時，彷彿被中央公園和曼哈頓天際線全景環繞包圍，而關閉時則成為鏡面。建築中的鑲木地板使人回想起1940年代的原始設計，與店內設計相呼應。而新的Tiffany & Co.時鐘亦受原Atlas雕像啟發，坐落於一樓。

紐約旗艦店3樓為愛和訂婚系列展示空間。圖／Tiffany提供
紐約旗艦店3樓為愛和訂婚系列展示空間。圖／Tiffany提供
旗艦店3樓樓梯間展出Daniel Arsham最具辨識度的「未來考古學」系列大型雕塑。圖／Tiffany提供
旗艦店3樓樓梯間展出Daniel Arsham最具辨識度的「未來考古學」系列大型雕塑。圖／Tiffany提供

●當代藝術映珠寶 最時髦藝廊享「第凡內早餐」

共十層樓的Landmark空間猶如一座當代藝術館，除了珠寶的設計和結構猶如微型雕塑，同時共有近40件藝術品妝點每個空間角落，除了雕塑還有大型油畫，許多甚至是未曾曝光的品牌珍藏。包括當今最貴在世藝術家之一Damien Hirst的櫻花、曾摘下金球獎最佳導演的藝術才子Julian Schnabel的油畫與雕塑、當今藝術界最受矚目的拉希德約翰遜（Rashid Johnson）、話題美女藝術家Anna Weyant等人的作品，以及這次再度攜手Tiffany為旗艦店打造限定商品的Daniel Arsham。

三樓一隅裝飾最貴在世藝術家之一Damien Hirst創作的櫻花主題大尺幅油畫系列。圖／Tiffany提供
三樓一隅裝飾最貴在世藝術家之一Damien Hirst創作的櫻花主題大尺幅油畫系列。圖／Tiffany提供
著名藝術家Julian Schnabel於2021年創作的「Girl With No Eyes」以及前方彩色桌椅地毯，是六樓家飾區的焦點。圖／Tiffany提供
著名藝術家Julian Schnabel於2021年創作的「Girl With No Eyes」以及前方彩色桌椅地毯，是六樓家飾區的焦點。圖／Tiffany提供
位於三樓的貴賓沙發區裝飾巴西藝術家維克穆尼茲（Vik Muniz）的大型花卉畫作。圖／Tiffany提供
位於三樓的貴賓沙發區裝飾巴西藝術家維克穆尼茲（Vik Muniz）的大型花卉畫作。圖／Tiffany提供

連接3樓到8樓的寬敞的旋轉樓梯位在旗艦店空間的中心，採用波型透明欄杆裝飾水晶，靈感來自設計師Elsa Peretti流暢的珠寶造型，另有通往每層樓的電梯。旗艦店3樓展售愛和訂婚系列、4樓可鑑賞傳奇設計師鑽石與K金作品、5樓則擺放純銀與配件，7樓是高級珠寶腕表的空間、8樓和9樓的博物館、藝廊和陽台，提供引人入勝的全新概念和獨特故事體驗。令人夢寐以求的Blue Box Cafe™位於6樓，由紐約米其林主廚Daniel Boulud提供季節性日間菜單，包含早餐和茶飲，新的空間包括私人包廂以及以裝置藝術設計的酒吧，可以真正享受「第凡內早餐」（Breakfast at Tiffany's）的夢幻體驗。

旗艦店5樓是展售純銀與配件的空間。圖／Tiffany提供
旗艦店5樓是展售純銀與配件的空間。圖／Tiffany提供
旗艦店4樓的空間，可鑑賞傳奇設計師鑽石與K金作品。圖／Tiffany提供
旗艦店4樓的空間，可鑑賞傳奇設計師鑽石與K金作品。圖／Tiffany提供
紐約旗艦店7樓展出高級珠寶與腕表系列。圖／Tiffany提供
紐約旗艦店7樓展出高級珠寶與腕表系列。圖／Tiffany提供
連接3樓至8樓的旋轉樓梯位在旗艦店的中心，波型透明欄杆裝飾水晶，靈感來自Elsa Peretti流暢的珠寶造型設計。圖／Tiffany提供
連接3樓至8樓的旋轉樓梯位在旗艦店的中心，波型透明欄杆裝飾水晶，靈感來自Elsa Peretti流暢的珠寶造型設計。圖／Tiffany提供

為紀念旗艦店重新開幕，Tiffany也將推出一系列獨家設計作品，包括獨一無二的Tiffany 57鑽石腕表，以及由Daniel Arsham合作設計的純銀工具箱。開幕重磅之作為一條鑲嵌主石逾106克拉白鑽的高級珠寶項鍊，主鑽來自南非波札那，比照品牌傳奇黃鑽項鍊Tiffany Diamond，以Tiffany原創的82個刻面枕形明亮式切割，突顯其色澤與璀璨光芒。

Tiffany與藝術家Daniel Arsham合作設計純銀工具箱。圖／Tiffany提供
Tiffany與藝術家Daniel Arsham合作設計純銀工具箱。圖／Tiffany提供
Tiffany 57腕表系列The Landmark旗艦店開幕獨家限量18K白金鑲嵌藍寶石與鑽石腕表與鑲鑽腕表，獨一無二之作。圖／Tiffany提供
Tiffany 57腕表系列The Landmark旗艦店開幕獨家限量18K白金鑲嵌藍寶石與鑽石腕表與鑲鑽腕表，獨一無二之作。圖／Tiffany提供
Tiffany與藝術家Daniel Arsham合作設計純銀工具箱。圖／Tiffany提供
Tiffany與藝術家Daniel Arsham合作設計純銀工具箱。圖／Tiffany提供
Tiffany Union Square腕表系列The Landmark旗艦店開幕獨家限量黑色鑲鑽款與褐色款。圖／Tiffany提供
Tiffany Union Square腕表系列The Landmark旗艦店開幕獨家限量黑色鑲鑽款與褐色款。圖／Tiffany提供
Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌總重逾106克拉鑽石項鍊，事項傳奇黃鑽致敬的開幕亮點。圖／Tiffany提供
Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌總重逾106克拉鑽石項鍊，事項傳奇黃鑽致敬的開幕亮點。圖／Tiffany提供

Tiffany 珠寶 鑽石 腕表

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