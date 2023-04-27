快訊

連5次！新竹又現天坑「特斯拉直直墜」 結構技師揭建案關鍵原因

本土首驗出「大角星」新變異株 2名女性患者現況曝光

我駐巴西外交官墜樓 遺孀：權力鋪天蓋地壓得我窒息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中LaLaport合體了！三井：2024開南港、2026前進高雄

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台中LaLaport「北館」試營運館外人潮。圖／台灣三井不動產提供
台中LaLaport「北館」試營運館外人潮。圖／台灣三井不動產提供

集結300家品牌的台中LaLaport購物中心，繼「南館」率先展開試營運後，品牌數最多的「北館」今日展開試營運，南、北館正式合體。同時，三井不動產集團也預告接下來預計2024開出LaLaport南港、2026年開出LaLaport高雄的時間表。

台中LaLaport北館共約260家品牌，試營運首日正式營業品牌近8成，全館（南館＋北館）預定5／16正式開幕。相較南館在過年前幾天開幕，加上南館空間較小，造成湧入人潮塞爆。今天試營運的北館，因為商場空間較大，加上是平日，入館人潮可以很快疏散，不顯擁擠，美食街依然是最多人潮排隊的熱點。

LaLaport台中從南館到北館，三井不動產集團依然展現強大日系品牌招商力，但也有不少民眾認為「幾乎都是常見品牌」。其實作為購物中心的空間優勢，LaLaport把百貨專櫃品牌升級放大專門店型、再把專門店型再升格做到旗艦店型，透過賦予空間體現品牌風格調性，光這點就能吸引不少品牌願意加入。

集結品牌越多越有集客力，把民眾想買的品牌都集中在一起，並提供更寬廣舒適的購物空間，每個品牌商品陣容在這裡達到最多最完整，對於鄰近的綜合性百貨商場來說，是否瓜分客源，也是一場壓力測試的觀察。

台中LaLaport「北館」今起試營運。圖／台灣三井不動產提供
台中LaLaport「北館」今起試營運。圖／台灣三井不動產提供
台中LaLaport「北館」試營運館內人潮。圖／台灣三井不動產提供
台中LaLaport「北館」試營運館內人潮。圖／台灣三井不動產提供
台中LaLaport北館美食街排隊人潮。圖／台灣三井不動產提供
台中LaLaport北館美食街排隊人潮。圖／台灣三井不動產提供
LADY M進駐台中LaLaport「北館」。圖／LADY M提供
LADY M進駐台中LaLaport「北館」。圖／LADY M提供
DAISO推出台中首家旗艦店。圖／摘自DAISO粉絲團
DAISO推出台中首家旗艦店。圖／摘自DAISO粉絲團
大創旗下「Standard Products」進駐。圖／摘自Standard Products粉絲團
大創旗下「Standard Products」進駐。圖／摘自Standard Products粉絲團
日系服飾Heather進駐台中LaLaport北館。圖／摘自Heather粉絲團
日系服飾Heather進駐台中LaLaport北館。圖／摘自Heather粉絲團
日系服飾COEN進駐台中LaLaport北館。圖／摘自COEN粉絲團
日系服飾COEN進駐台中LaLaport北館。圖／摘自COEN粉絲團

品牌 LaLaport

延伸閱讀

「31冰淇淋」進駐台中LalaPort！南部吃不到，網友敲碗：我們也在等

綠委嫌疫後高雄航線恢復不夠快 王國材：加速推進

台中LaLaport「北館」今試營運！5樓美食街爆滿排長龍

萬代魂紀念迪士尼成立100周年！推出超合金魔法機器人 合體後腳踩雙狗

相關新聞

台中LaLaport合體了！三井：2024開南港、2026前進高雄

集結300家品牌的台中LaLaport購物中心，繼「南館」率先展開試營運後，品牌數最多的「北館」今日展開試營運，南、北館...

限時4天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋、Let’ s Café特濃美式咖啡」買1送1

迎接五一勞動節連假，超商限時優惠又來囉！全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，...

最後的朝聖！20年相機名店「Ewhat億華數位科技」將歇業 粉絲早起湧入搶購

開業20年的士林數位相機名店「Ewhat 億華數位科技」昨晚宣布即將歇業後，引發許多攝影愛好者的關注與討論，由於業者也同...

Acer電競筆電生力軍 Predator Helios Neo上市優惠現折萬元

看準疫後民眾對高效能筆電機種的強烈需求，也觀察到許多電競玩家平常工作、休閒時也注重影像輸出、影音娛樂的使用體驗，宏碁近期...

台中LaLaport「北館」今試營運！5樓美食街爆滿排長龍

台中LaLaport購物中心繼「南館」今年初試營運後，「北館」今天中午試營運，其中「北館」5樓匯集日系美食一條街，有多達...

Onitsuka Tiger首推女裝支線「OTIGER」 剪裁俐落、百搭風格必入手！

日本時尚品牌Onitsuka Tiger瞄準高端服裝市場，同時為女性消費者量身打造，推出全新支線「OTIGER」。剪裁俐落又百搭，提供女性客群一個嶄新體驗，讓女款正裝也可以休閒舒適。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦