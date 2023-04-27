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台中LaLaport合體了！三井：2024開南港、2026前進高雄
集結300家品牌的台中LaLaport購物中心，繼「南館」率先展開試營運後，品牌數最多的「北館」今日展開試營運，南、北館正式合體。同時，三井不動產集團也預告接下來預計2024開出LaLaport南港、2026年開出LaLaport高雄的時間表。
台中LaLaport北館共約260家品牌，試營運首日正式營業品牌近8成，全館（南館＋北館）預定5／16正式開幕。相較南館在過年前幾天開幕，加上南館空間較小，造成湧入人潮塞爆。今天試營運的北館，因為商場空間較大，加上是平日，入館人潮可以很快疏散，不顯擁擠，美食街依然是最多人潮排隊的熱點。
LaLaport台中從南館到北館，三井不動產集團依然展現強大日系品牌招商力，但也有不少民眾認為「幾乎都是常見品牌」。其實作為購物中心的空間優勢，LaLaport把百貨專櫃品牌升級放大專門店型、再把專門店型再升格做到旗艦店型，透過賦予空間體現品牌風格調性，光這點就能吸引不少品牌願意加入。
集結品牌越多越有集客力，把民眾想買的品牌都集中在一起，並提供更寬廣舒適的購物空間，每個品牌商品陣容在這裡達到最多最完整，對於鄰近的綜合性百貨商場來說，是否瓜分客源，也是一場壓力測試的觀察。
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