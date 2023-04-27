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限時4天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋、Let’ s Café特濃美式咖啡」買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，可享全家Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，可享全家Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供

迎接五一勞動節連假，超商限時優惠又來囉！全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，可享全家Fami!ce霜淇淋（口味不限）、Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）、私品茶「燕麥奶紅茶」（特大杯，冰熱不限）同品項買1送1優惠（Let’ s Café特濃美式咖啡、燕麥奶紅茶每會員每品項各限購10組）。

5月1日除了是勞動節，每月1日也是全盈+PAY會員日，5月1日上午10點起全家便利商店會員App「隨買跨店取」只要以全盈+PAY支付，即享Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）買3送3優惠。

因應連假出遊的飲品、冰品、糖果、餅乾等需求，全家便利商店即日起至5月2日推出「聰明消費學」活動，超過150件商品同品牌同價位第2件半價，包含古娃娃系列雪糕、哈根達斯迷你杯系列、FMC茶飲系列以及乖乖、Pocky、品客等零食，也同步推出全盈+PAY滿額贈活動，5月2日前使用全盈+PAY購買指定商品，單筆消費滿300元即贈100元購物金。

除了店舖活動，全家便利商店App「隨買跨店取」也同步推出線上優惠活動，4月28日至5月1日指定Let’s Café限時66折起，包含經典拿鐵（大杯，冰熱不限）14杯優惠價510元，經典美式咖啡（大杯，冰熱不限）17杯優惠價510元，上班族們可以趁現在囤貨。上班時所需的零食、冰品也有優惠，首推樂事洋芋片2包優惠價53元（原價每包35元），杜老爺特級冰淇淋甜筒2件優惠價55元（原價每件45元）。

連假宅在家最容易手滑下單，5月1日至7月31日選擇全家便利商店領取包裹並報會員電話，取1件包裹即有1積分，集滿15積分可享免費霜淇淋、集滿30積分可享免費酷繽沙、集滿65積分可享全家購物金150元。5月週末（5月6日至5月7日、5月13日至5月14日、5月20日至5月21日、5月27日至5月28日）還有加碼優惠，領取包裹可獲得Let’s Café大杯經典美式咖啡買1送1優惠券。

全家便利商店App「隨買跨店取」4月28日至5月1日指定Let’s Café限時66折起，樂事洋芋片2包優惠價53元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」4月28日至5月1日指定Let’s Café限時66折起，樂事洋芋片2包優惠價53元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）買1送1優惠，每會員限購10組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）買1送1優惠，每會員限購10組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，可享私品茶「燕麥奶紅茶」（特大杯，冰熱不限）買1送1優惠，每會員限購10組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，可享私品茶「燕麥奶紅茶」（特大杯，冰熱不限）買1送1優惠，每會員限購10組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）買1送1優惠，每會員限購10組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月28日至5月1日使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）買1送1優惠，每會員限購10組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至5月2日推出「聰明消費學」活動，超過150件商品同品牌同價位第2件半價；5月2日前使用全盈+PAY購買指定商品，單筆消費滿300元即贈100元購物金。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至5月2日推出「聰明消費學」活動，超過150件商品同品牌同價位第2件半價；5月2日前使用全盈+PAY購買指定商品，單筆消費滿300元即贈100元購物金。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至5月2日推出「聰明消費學」活動，超過150件商品同品牌同價位第2件半價；5月2日前使用全盈+PAY購買指定商品，單筆消費滿300元即贈100元購物金。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至5月2日推出「聰明消費學」活動，超過150件商品同品牌同價位第2件半價；5月2日前使用全盈+PAY購買指定商品，單筆消費滿300元即贈100元購物金。圖／全家便利商店提供
5月1日至7月31日選擇至全家便利商店領取包裹，每取1件集1積分，集滿一定積分即享霜淇淋、全家購物金等優惠。圖／全家便利商店提供
5月1日至7月31日選擇至全家便利商店領取包裹，每取1件集1積分，集滿一定積分即享霜淇淋、全家購物金等優惠。圖／全家便利商店提供

咖啡 便利商店 連假

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