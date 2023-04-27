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Acer電競筆電生力軍 Predator Helios Neo上市優惠現折萬元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新電競系列Predator Helios Neo為電競玩家帶來新選擇。記者吳致碩／攝影
全新電競系列Predator Helios Neo為電競玩家帶來新選擇。記者吳致碩／攝影

看準疫後民眾對高效能筆電機種的強烈需求，也觀察到許多電競玩家平常工作、休閒時也注重影像輸出、影音娛樂的使用體驗，宏碁近期全新推出Predator Helios Neo電競系列筆電，讓Predator產品陣容更加齊全。

首次亮相的Predator Helios Neo 16搭載最高第13代Intel Core i7-13700 HX處理器、NVIDIA GeForce RTX 4060/4050顯示卡，並配備NVIDIA DLSS 3新一代AI人工智慧演算法，以及165Hz IPS WQXGA高刷新顯示器，為玩家帶來更流暢細膩畫質體驗。針對電競玩家關注的散熱功能，則是採用全新升級的第5代AeroBlade 3D金屬雙風扇搭配液態金屬散熱膏的散熱解決方案。外型設計不僅俐落有型，黑色陽極氧化金屬上蓋更隱藏了4種神秘的鐳射蝕刻密碼，等待玩家來解碼。

Predator Helios Neo定價62,900元，上市優惠現折10,000元，特價只要52,900元就能入手，綁定登錄再送LINE Points 2,000點，還可抽市價萬元Acer Store官方商城購物券，另外再提供1個月的Xbox Games Pass或PC Game Pass，玩家能盡情享受數百個高品質的電腦遊戲，現在入手超優惠。

內建的PredatorSense鍵讓使用者得以一鍵快速開啟應用程式，並透過其中的Predator Pulsar Lighting功能自訂單鍵RGB鍵盤背光色彩。記者吳致碩／攝影
內建的PredatorSense鍵讓使用者得以一鍵快速開啟應用程式，並透過其中的Predator Pulsar Lighting功能自訂單鍵RGB鍵盤背光色彩。記者吳致碩／攝影
黑色陽極氧化金屬上蓋隱藏了4種神秘的鐳射蝕刻密碼，等待玩家來解碼。記者吳致碩／攝影
黑色陽極氧化金屬上蓋隱藏了4種神秘的鐳射蝕刻密碼，等待玩家來解碼。記者吳致碩／攝影
Predator Helios Neo擁有16吋16:10螢幕，以及專為玩家而生的165Hz高刷新率。記者吳致碩／攝影
Predator Helios Neo擁有16吋16:10螢幕，以及專為玩家而生的165Hz高刷新率。記者吳致碩／攝影

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