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台中LaLaport「北館」今試營運！5樓美食街爆滿排長龍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中LaLaport購物中心「北館」今天中午試營運，饗賓餐旅旗下以台菜酒家料理為特色的「真珠台灣佳味」進駐「北館」5樓。記者趙容萱／攝影
台中LaLaport購物中心「北館」今天中午試營運，饗賓餐旅旗下以台菜酒家料理為特色的「真珠台灣佳味」進駐「北館」5樓。記者趙容萱／攝影

台中LaLaport購物中心繼「南館」今年初試營運後，「北館」今天中午試營運，其中「北館」5樓匯集日系美食一條街，有多達16家日系餐飲陸續開幕，還有饗賓餐旅旗下以台菜酒家料理為特色的「真珠台灣佳味」，以及日式鰻魚飯為特色的「大江戶町鰻屋」等各式料理品牌也開業迎客，吸引大批民眾排隊搶鮮美食。

LaLaport台中共300個品牌， 其中「南館」今年1月17日試營運，以大型店鋪為主，包含日系超市、生活用品大店等，今天試營運的北館引進約有260個中小型、多樣化的品牌進駐，南、北館在2樓(室內)及3樓(戶外)以空橋連通，全館預計於5月16日正式開幕營運。

LaLaport台中「北館」有日系美食一條街，匯集16家日系餐飲，包含日本神奈川縣的地雞料理人氣店「酉十郎W定食」，東京知名的「日本橋海鮮丼辻半」等；日系主題餐廳有「北○KITAMARU」日料，東京人氣壽司店「壽司美登利」。

饗賓餐旅表示，旗下超受歡迎且受經濟部屢次認證年度台菜的「真珠台灣佳味」今天進駐LaLaport北館五樓開業、旗下的「饗食天堂」預計配合全館5月16日正式開幕營運，進駐5樓營業。

此外，北館還有知名美式餐廳「Sarabeth′s」全台最大店進駐，米其林必比登推薦江浙菜老店「沁園春」，燒肉連鎖店「牛角」開設的「牛角Buffet」、「大江戶町鰻屋」、泰式料理「Lady Nara」、韓式燒肉店「姜滿堂」等進駐。

甜點咖啡店有「武藏野森珈琲Diner」、「LADY M」為可內用門市，「奎克咖啡 X 麟鄰茶寓」、英式茶品「HARDY&IVY英茶香」，以及「JOHAN」等進駐。

大創也集合旗下3品牌「DAISO」、「THREEPPY」以及全新品牌「Standard Products」台中首家旗艦店。「TSUTAYA BOOKSTORE」以BOOK&CAFÉ形式進駐，店中更將有台中首間WIRED CHAYA茶屋，帶來與東京同步的和食與甜點。

擁有百年歷史、義大利奢華家具品牌「GIORGETTI」將初次來台展店，另外，集雅社與SONY品牌也將首次攜手打造以消費者體驗為訴求的全系列商品體驗門市「Sony Center」。台中知名花店「名人花坊」也將首次進入商場展店。

男女客群都愛的香氛保養品牌，有首次進駐台中的「Laline」，以及「SABON」、「Aesop」等。

台中LaLaport購物中心「北館」今天中午試營運，「北館」5樓匯集日系美食一條街，。記者趙容萱／攝影
台中LaLaport購物中心「北館」今天中午試營運，「北館」5樓匯集日系美食一條街，。記者趙容萱／攝影
台中LaLaport購物中心「北館」今天中午試營運。記者趙容萱／攝影
台中LaLaport購物中心「北館」今天中午試營運。記者趙容萱／攝影
台中LaLaport購物中心「北館」今天中午試營運，「北館」5樓匯集日系美食一條街，以及各國美食品牌，吸引民眾排隊搶鮮美食。記者趙容萱／攝影
台中LaLaport購物中心「北館」今天中午試營運，「北館」5樓匯集日系美食一條街，以及各國美食品牌，吸引民眾排隊搶鮮美食。記者趙容萱／攝影
台中LaLaport購物中心「北館」今天中午試營運，「北館」5樓匯集日系美食一條街，以及各國美食品牌，吸引民眾排隊搶鮮美食。記者趙容萱／攝影
台中LaLaport購物中心「北館」今天中午試營運，「北館」5樓匯集日系美食一條街，以及各國美食品牌，吸引民眾排隊搶鮮美食。記者趙容萱／攝影
台中LaLaport購物中心「北館」今天中午試營運，圖為「北館」一樓牆面，匯集各品牌購物袋。記者趙容萱／攝影
台中LaLaport購物中心「北館」今天中午試營運，圖為「北館」一樓牆面，匯集各品牌購物袋。記者趙容萱／攝影
台中LaLaport購物中心「北館」今天中午試營運。記者趙容萱／攝影
台中LaLaport購物中心「北館」今天中午試營運。記者趙容萱／攝影
台中LaLaport購物中心「北館」今天中午試營運，「北館」5樓匯集日系美食一條街，以及各國美食品牌，吸引民眾排隊搶鮮美食。記者趙容萱／攝影
台中LaLaport購物中心「北館」今天中午試營運，「北館」5樓匯集日系美食一條街，以及各國美食品牌，吸引民眾排隊搶鮮美食。記者趙容萱／攝影

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