Onitsuka Tiger首推女裝支線「OTIGER」 剪裁俐落、百搭風格必入手！

日本時尚品牌Onitsuka Tiger瞄準高端服裝市場，同時為女性消費者量身打造，推出全新支線「OTIGER」。剪裁俐落又百搭，提供女性客群一個嶄新體驗，讓女款正裝也可以休閒舒適。

Onitsuka Tiger的女裝支線OTIGER，主要訴求讓女性可以於日常生活中著用，但又不失時尚及正裝感的一系列單品。系列中的服飾大多為素色但以剪裁設計、材質及摺皺等細節展現出精緻感，同時透過搭配不同單品而碰撞出新風格 ; 讓每個女性都能藉由穿搭融表達自我。OTIGER在保持品牌一貫高品質用料下，同時也注重環境友善，融入友善環境的面料，像是設計款無領西裝外套採用有機棉製成，高開衩袖片讓整體剪裁有如斗篷，大領片風衣外套上則是於袖口處設計了拉鍊、以及系列褲款特有的褲腳開衩，打造長腿效果也能讓搭配鞋款更吸睛。此外，OTIGER以橘色貫穿全系列，也能替造型增添鮮活感受，除了多樣化的服飾，也將於今年秋季推出專屬鞋款。

adidas Originals邀請了Bboy Bojin陳柏均與RĒD°芮德，作為街舞文化群體代表演繹CAMPUS鞋。圖／adidas Originals提供

而一直以來致力發展流行文化，發揚原創精神的adidas Originals推出HOME OF CLASSICS系列致敬經典鞋款，希望透過音樂、時尚、街舞等凝聚年輕世代的共同平臺，讓大家能參與到自己喜愛的文化當中。於是邀請了奧運街舞之光Bboy Bojin陳柏均與舞蹈女力代表兼樂壇靈騷女聲RĒD°芮德，作為街舞文化群體代表演繹CAMPUS鞋。adidas Originals今年呈現「CAMPUS 零零」復古滑板鞋款，改良經典款式，寬大鞋面自帶Y2K精神，展現個人態度。其中女性專屬的紫粉色與粉墨配色，加粗版三條紋標誌 、雙色系鞋帶與金屬logo飾片，都為復古鞋型注入街頭元素。

Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER袖開衩圓領上衣。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER圓領V字剪裁上衣。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER無領斗篷式西裝外套。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER無領斗篷式西裝外套，9,780元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER大領片設計款風衣外套，22,800元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER澎袖摺線長洋裝，10,500元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER鈕扣設計泡泡袖洋裝，8,080元。圖／Onitsuka Tiger提供