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Onitsuka Tiger首推女裝支線「OTIGER」 剪裁俐落、百搭風格必入手！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Onitsuka Tiger瞄準高端服裝市場，同時為女性消費者量身打造，推出全新支線「OTIGER」。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger瞄準高端服裝市場，同時為女性消費者量身打造，推出全新支線「OTIGER」。圖／Onitsuka Tiger提供

日本時尚品牌Onitsuka Tiger瞄準高端服裝市場，同時為女性消費者量身打造，推出全新支線「OTIGER」。剪裁俐落又百搭，提供女性客群一個嶄新體驗，讓女款正裝也可以休閒舒適。

Onitsuka Tiger的女裝支線OTIGER，主要訴求讓女性可以於日常生活中著用，但又不失時尚及正裝感的一系列單品。系列中的服飾大多為素色但以剪裁設計、材質及摺皺等細節展現出精緻感，同時透過搭配不同單品而碰撞出新風格 ; 讓每個女性都能藉由穿搭融表達自我。OTIGER在保持品牌一貫高品質用料下，同時也注重環境友善，融入友善環境的面料，像是設計款無領西裝外套採用有機棉製成，高開衩袖片讓整體剪裁有如斗篷，大領片風衣外套上則是於袖口處設計了拉鍊、以及系列褲款特有的褲腳開衩，打造長腿效果也能讓搭配鞋款更吸睛。此外，OTIGER以橘色貫穿全系列，也能替造型增添鮮活感受，除了多樣化的服飾，也將於今年秋季推出專屬鞋款。

adidas Originals邀請了Bboy Bojin陳柏均與RĒD°芮德，作為街舞文化群體代表演繹CAMPUS鞋。圖／adidas Originals提供
adidas Originals邀請了Bboy Bojin陳柏均與RĒD°芮德，作為街舞文化群體代表演繹CAMPUS鞋。圖／adidas Originals提供

而一直以來致力發展流行文化，發揚原創精神的adidas Originals推出HOME OF CLASSICS系列致敬經典鞋款，希望透過音樂、時尚、街舞等凝聚年輕世代的共同平臺，讓大家能參與到自己喜愛的文化當中。於是邀請了奧運街舞之光Bboy Bojin陳柏均與舞蹈女力代表兼樂壇靈騷女聲RĒD°芮德，作為街舞文化群體代表演繹CAMPUS鞋。adidas Originals今年呈現「CAMPUS 零零」復古滑板鞋款，改良經典款式，寬大鞋面自帶Y2K精神，展現個人態度。其中女性專屬的紫粉色與粉墨配色，加粗版三條紋標誌 、雙色系鞋帶與金屬logo飾片，都為復古鞋型注入街頭元素。

Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER袖開衩圓領上衣。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER袖開衩圓領上衣。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER圓領V字剪裁上衣。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER圓領V字剪裁上衣。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER無領斗篷式西裝外套。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER無領斗篷式西裝外套。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER無領斗篷式西裝外套，9,780元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER無領斗篷式西裝外套，9,780元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER大領片設計款風衣外套，22,800元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER大領片設計款風衣外套，22,800元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER澎袖摺線長洋裝，10,500元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER澎袖摺線長洋裝，10,500元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER鈕扣設計泡泡袖洋裝，8,080元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER鈕扣設計泡泡袖洋裝，8,080元。圖／Onitsuka Tiger提供

adidas Originals女款CAMPUS 00S鞋，3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals女款CAMPUS 00S鞋，3,690元。圖／adidas Originals提供

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