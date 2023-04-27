母親節將到 百貨公司和飯店搶攻商機推優惠

母親節將到，台中多家百貨公司和飯店推出優惠專案，搶攻母親節商機，豐原太平洋百貨推出滿3500就送650、更加碼6000加送600，限量送完為止；震大金鬱金香酒店推出系列住宿、餐飲活動；台中海線鄰近三井Outlet的台中港酒店，推出平假日同價母親節住房優惠。

豐原太平洋百貨母親節檔期從4月27日到5月15日，會員在全館1+7F+9F(指定櫃)當日單筆3500送300、持台灣PAY支付成功再送350，4月27日到4月30日，首四日加碼雙重送，當日滿6000再加碼送600。

震大金鬱金香酒店推出系列住宿、餐飲活動，不只針對5月13及14號兩天，住宿面主推母親同遊雙人房免費升等四人家庭房，再加贈母親一份自助早餐或Semi Buffet早午餐。