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影／三口味色香味驚豔 南二監六甲乾拌麵上市

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南二監典獄長李進國展示全日曬曬麵場。記者謝進盛／攝影
南二監典獄長李進國展示全日曬曬麵場。記者謝進盛／攝影

台南第二監獄六甲乾拌麵今天上市，每件5包蔬果麵條及醬包，原價169元，限量優惠價120元，因色香味俱全，CP值高，已不少人詢問。

南二監說，這次推出六甲乾拌麵，是因應現代人生活忙碌、三餐無法耗時料理需求，由中餐製麵技能訓練班收容人製作，同時請來關廟麵師傅傳授，有別於一般製麵廠輔以電風扇，更以正統全日曬手法增加麵條Q彈，日前經多次盲側後多次調整口感，希望一舉打響知名度。消費者可上網https://www.tn2p.moj.gov.tw「法務部矯正署臺南第二監獄」訂閱，或電洽（06）6980990

南二監典獄長李進國、副典獄長黃坤芳說，近年推動收容人在獄中學習技藝逐漸闖出口碑，去年9名收容人報考丙級烘焙證照全過關拿到證照，今年增加為12人，正陸續準備中，這次更退出六甲乾拌麵，要讓外界來品嘗收容人的好手藝。

該乾拌麵以南瓜、火龍果、紅蘿蔔等5款蔬果擀製五彩天然蔬果麵條，搭配芝麻、椒麻、油蔥醬料包，組合而成「五彩乾拌麵三吃」，麵條快煮約6至7分鐘，加入醬料並拌勻後就能享用。

南二監作業科長深宏達也說，蔬果麵條採用非基改麵粉，僅添加食鹽，以全日曬、天然蔬果和手工製作，加上三種各有特色的嚴選醬料包，每件5包原價169元，即日起120元限量上市，相當適合現代人忙碌飲食需求。

台南第二監獄六甲乾拌麵上市，收容人製麵作業情形。記者謝進盛／攝影
台南第二監獄六甲乾拌麵上市，收容人製麵作業情形。記者謝進盛／攝影
台南第二監獄六甲乾拌麵上市，收容人製麵作業情形。記者謝進盛／攝影
台南第二監獄六甲乾拌麵上市，收容人製麵作業情形。記者謝進盛／攝影
南二監曬賣場四周圍上細紗網，能阻絕飛禽蚊蟲闖入。記者謝進盛／攝影
南二監曬賣場四周圍上細紗網，能阻絕飛禽蚊蟲闖入。記者謝進盛／攝影
三口味色香味驚豔，台南第二監獄六甲乾拌麵上市，即日起限量特價中。記者謝進盛／攝影
三口味色香味驚豔，台南第二監獄六甲乾拌麵上市，即日起限量特價中。記者謝進盛／攝影

監獄 典獄長

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