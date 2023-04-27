影／三口味色香味驚豔 南二監六甲乾拌麵上市
台南第二監獄六甲乾拌麵今天上市，每件5包蔬果麵條及醬包，原價169元，限量優惠價120元，因色香味俱全，CP值高，已不少人詢問。
南二監說，這次推出六甲乾拌麵，是因應現代人生活忙碌、三餐無法耗時料理需求，由中餐製麵技能訓練班收容人製作，同時請來關廟麵師傅傳授，有別於一般製麵廠輔以電風扇，更以正統全日曬手法增加麵條Q彈，日前經多次盲側後多次調整口感，希望一舉打響知名度。消費者可上網https://www.tn2p.moj.gov.tw「法務部矯正署臺南第二監獄」訂閱，或電洽（06）6980990
南二監典獄長李進國、副典獄長黃坤芳說，近年推動收容人在獄中學習技藝逐漸闖出口碑，去年9名收容人報考丙級烘焙證照全過關拿到證照，今年增加為12人，正陸續準備中，這次更退出六甲乾拌麵，要讓外界來品嘗收容人的好手藝。
該乾拌麵以南瓜、火龍果、紅蘿蔔等5款蔬果擀製五彩天然蔬果麵條，搭配芝麻、椒麻、油蔥醬料包，組合而成「五彩乾拌麵三吃」，麵條快煮約6至7分鐘，加入醬料並拌勻後就能享用。
南二監作業科長深宏達也說，蔬果麵條採用非基改麵粉，僅添加食鹽，以全日曬、天然蔬果和手工製作，加上三種各有特色的嚴選醬料包，每件5包原價169元，即日起120元限量上市，相當適合現代人忙碌飲食需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言