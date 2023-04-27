影／三口味色香味驚豔 南二監六甲乾拌麵上市

台南第二監獄六甲乾拌麵今天上市，每件5包蔬果麵條及醬包，原價169元，限量優惠價120元，因色香味俱全，CP值高，已不少人詢問。

南二監說，這次推出六甲乾拌麵，是因應現代人生活忙碌、三餐無法耗時料理需求，由中餐製麵技能訓練班收容人製作，同時請來關廟麵師傅傳授，有別於一般製麵廠輔以電風扇，更以正統全日曬手法增加麵條Q彈，日前經多次盲側後多次調整口感，希望一舉打響知名度。消費者可上網https://www.tn2p.moj.gov.tw「法務部矯正署臺南第二監獄」訂閱，或電洽（06）6980990

南二監典獄長李進國、副典獄長黃坤芳說，近年推動收容人在獄中學習技藝逐漸闖出口碑，去年9名收容人報考丙級烘焙證照全過關拿到證照，今年增加為12人，正陸續準備中，這次更退出六甲乾拌麵，要讓外界來品嘗收容人的好手藝。

該乾拌麵以南瓜、火龍果、紅蘿蔔等5款蔬果擀製五彩天然蔬果麵條，搭配芝麻、椒麻、油蔥醬料包，組合而成「五彩乾拌麵三吃」，麵條快煮約6至7分鐘，加入醬料並拌勻後就能享用。