大直人準備開動！「忠泰NOKE」注目度最高餐飲陣容出列
大直商圈除了美麗華可逛，又加入了全新策展型商場「NOKE忠泰樂生活」將於4/29試營運，全館95家品牌中，又以差異化最高的餐飲為話題亮點，帶來多家全台獨家首發品牌，且多數空間寬敞舒適。試營運前，先來看看館內28家餐飲陣容有哪些注目品牌進駐。
「ONIBUS COFFEE」｜全台獨家、忠泰自營＠ NOKE 1F
談到東京旅遊，中目黑的ONIBUS COFFEE是許多咖啡愛好者都曾前往的咖啡人氣店，這次忠泰透過代理自營模式，直接把ONIBUS COFFEE帶進台灣，進駐NOKE一樓推出台灣首發店，衝著咖啡名店的名號，絕對是試營運吸引民眾嚐鮮的頭號指標。
「La Vie by Thomas Bühner睿麗」｜全台獨家、全球唯一＠ NOKE 1F
大直樂群三路有台北米其林一條街稱號，現在再添星光，德國米其林三星餐廳La Vie主廚Thomas Bühner「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」全台獨家進駐，肯定也是台北饕客、Fine Dining愛好者的前進品嚐名單。
「Bar Domani義式餐酒館」｜新型態店、忠泰自營＠ NOKE 3F
台北東區秘境義式餐廳的Domani，這回以其最受歡迎的經典菜色，帶入義大利Bar文化，轉身為全日更隨性自在的新型態餐酒社交場域「Bar Domani義式餐酒館」，戶外座區更可將美麗華摩天輪盡收眼前。
「Old Bridge義式冰淇淋」｜全台獨家、忠泰自營＠ NOKE 3F
位置緊鄰「Bar Domani」，Old Bridge義式冰淇淋首間亞洲旗艦店落腳台北大直，除了帶來羅馬本店經典人氣的開心果、巧克力口味外，創辦人在台灣之旅時發現夜市番茄蜜餞口味的獨特，特別研發成台灣特有的「梅子番茄」口味，開幕期間並與Uncanny推出限定聯名「檸檬蝶豆花」奇趣口味，以及Gelato加上鮮奶油的標準義式吃法。
「小小樹食」＠ NOKE 4F
主打蔬食的「小小樹食」在2022獲得米其林新進榜必比登餐廳推薦，並首度拿下「米其林綠星」。主打天然蔬食(蛋奶素)，打破許多人對蔬食的印象，以「新加州料理」為核心，餐點從麵餃、義大利麵、漢堡到披薩都有，是令人耳目一新的蔬食餐酒館。
「明粵」｜全台獨家、忠泰自營＠ NOKE 5F
「明粵」以頂級新粵式海鮮鍋物餐廳為定位，更邀來國際建築大師隈研吾設計，是他在台灣設計的首家餐廳，也是忠泰旗下全新推出的高端餐飲品牌，光是「隈研吾的空間設計」，就已經是餐廳吸客的一大亮點與賣點。
「煮山川」｜全台獨家、忠泰自營＠ NOKE 5F
忠泰旗下原本就有「二階NIKAI」預約制無菜單日料品牌，現在新推出的「煮山川」，主打海鮮丼＋關東煮，以更輕鬆的方式吃到美味日料。
「老乾杯」、「黑毛屋」＠ NOKE 5F
大家熟悉的餐飲品牌，乾杯集團旗下的老乾杯、黑毛屋也同時進駐，提供頂級燒肉與鍋物料理的選擇。
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