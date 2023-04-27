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大直人準備開動！「忠泰NOKE」注目度最高餐飲陣容出列

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大直「NOKE忠泰樂生活」導入不少獨家餐飲品牌。圖／業者提供、記者江佩君／攝影
大直「NOKE忠泰樂生活」導入不少獨家餐飲品牌。圖／業者提供、記者江佩君／攝影

大直商圈除了美麗華可逛，又加入了全新策展型商場「NOKE忠泰樂生活」將於4/29試營運，全館95家品牌中，又以差異化最高的餐飲為話題亮點，帶來多家全台獨家首發品牌，且多數空間寬敞舒適。試營運前，先來看看館內28家餐飲陣容有哪些注目品牌進駐。

「ONIBUS COFFEE」｜全台獨家、忠泰自營＠ NOKE 1F

談到東京旅遊，中目黑的ONIBUS COFFEE是許多咖啡愛好者都曾前往的咖啡人氣店，這次忠泰透過代理自營模式，直接把ONIBUS COFFEE帶進台灣，進駐NOKE一樓推出台灣首發店，衝著咖啡名店的名號，絕對是試營運吸引民眾嚐鮮的頭號指標。

「La Vie by Thomas Bühner睿麗」｜全台獨家、全球唯一＠ NOKE 1F

大直樂群三路有台北米其林一條街稱號，現在再添星光，德國米其林三星餐廳La Vie主廚Thomas Bühner「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」全台獨家進駐，肯定也是台北饕客、Fine Dining愛好者的前進品嚐名單。

「Bar Domani義式餐酒館」｜新型態店、忠泰自營＠ NOKE 3F

台北東區秘境義式餐廳的Domani，這回以其最受歡迎的經典菜色，帶入義大利Bar文化，轉身為全日更隨性自在的新型態餐酒社交場域「Bar Domani義式餐酒館」，戶外座區更可將美麗華摩天輪盡收眼前。

「Old Bridge義式冰淇淋」｜全台獨家、忠泰自營＠ NOKE 3F

位置緊鄰「Bar Domani」，Old Bridge義式冰淇淋首間亞洲旗艦店落腳台北大直，除了帶來羅馬本店經典人氣的開心果、巧克力口味外，創辦人在台灣之旅時發現夜市番茄蜜餞口味的獨特，特別研發成台灣特有的「梅子番茄」口味，開幕期間並與Uncanny推出限定聯名「檸檬蝶豆花」奇趣口味，以及Gelato加上鮮奶油的標準義式吃法。

「小小樹食」＠ NOKE 4F

主打蔬食的「小小樹食」在2022獲得米其林新進榜必比登餐廳推薦，並首度拿下「米其林綠星」。主打天然蔬食(蛋奶素)，打破許多人對蔬食的印象，以「新加州料理」為核心，餐點從麵餃、義大利麵、漢堡到披薩都有，是令人耳目一新的蔬食餐酒館。

「明粵」｜全台獨家、忠泰自營＠ NOKE 5F

「明粵」以頂級新粵式海鮮鍋物餐廳為定位，更邀來國際建築大師隈研吾設計，是他在台灣設計的首家餐廳，也是忠泰旗下全新推出的高端餐飲品牌，光是「隈研吾的空間設計」，就已經是餐廳吸客的一大亮點與賣點。

「煮山川」｜全台獨家、忠泰自營＠ NOKE 5F

忠泰旗下原本就有「二階NIKAI」預約制無菜單日料品牌，現在新推出的「煮山川」，主打海鮮丼＋關東煮，以更輕鬆的方式吃到美味日料。

「老乾杯」、「黑毛屋」＠ NOKE 5F

大家熟悉的餐飲品牌，乾杯集團旗下的老乾杯、黑毛屋也同時進駐，提供頂級燒肉與鍋物料理的選擇。

ONIBUS COFFEE由忠泰集團代理首度前進台灣，ONIBUS COFFEE主理人坂尾篤史（圖左）特別抵台。記者江佩君／攝影
ONIBUS COFFEE由忠泰集團代理首度前進台灣，ONIBUS COFFEE主理人坂尾篤史（圖左）特別抵台。記者江佩君／攝影
德國米其林三星餐廳La Vie主廚Thomas Bühner「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」全台首店。圖／NOKE提供
德國米其林三星餐廳La Vie主廚Thomas Bühner「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」全台首店。圖／NOKE提供
「Bar Domani義式餐酒館」室內用餐空間。記者江佩君／攝影
「Bar Domani義式餐酒館」室內用餐空間。記者江佩君／攝影
「Bar Domani義式餐酒館」，戶外座區可將美麗華摩天輪盡收眼前。記者江佩君／攝影
「Bar Domani義式餐酒館」，戶外座區可將美麗華摩天輪盡收眼前。記者江佩君／攝影
「Old Bridge義式冰淇淋」首間亞洲旗艦店落腳台北大直，更帶來台灣特有的「梅子番茄」口味。圖／MOT提供
「Old Bridge義式冰淇淋」首間亞洲旗艦店落腳台北大直，更帶來台灣特有的「梅子番茄」口味。圖／MOT提供
小小樹食帶來蔬食餐酒館。記者江佩君／攝影
小小樹食帶來蔬食餐酒館。記者江佩君／攝影
「明粵」主打建築大師隈研吾設計空間，是一大話題亮點。記者江佩君／攝影
「明粵」主打建築大師隈研吾設計空間，是一大話題亮點。記者江佩君／攝影
主打海鮮丼＋關東煮的「煮山川」。記者江佩君／攝影
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餐廳 台獨 品牌

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