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TOM FORD將揮別13年同名時裝品牌？ 下一步仍受市場關注！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
TOM FORD 2023秋冬女裝系列。圖／摘自TOM FORD facebook
TOM FORD 2023秋冬女裝系列。圖／摘自TOM FORD facebook

美國時裝設計師Tom Ford在昨晚（4/26）曝光了他的同名品牌最新一季系列，同時也宣告了這是他最終操刀的服裝，讓時尚迷都備感意外。不過Tom Ford並未表明，他將何去何從，也未宣布接手的設計師，端看之後是否會有新的聲明，讓粉絲能繼續追隨這位明星設計師。

作為設計師的Tom Ford最為人津津樂道的就是他在90年代，接下了Gucci跟Saint Laurent的創意總監一職，並成功的把兩個搖搖欲墜的高級時裝品牌，搖身變成人人都想擁有的設計，堪稱是時裝史上的一頁傳奇。但也在自己職涯最高峰時，Tom Ford選擇離開，並於2010年創立同名品牌，跨足美妝、眼鏡市場，藉由他個人魅力與精準的定位，同樣獲得消費者的青睞。高級「性感」元素，一直都是Tom Ford最擅長，也是他讓Gucci起死回生的法寶之一，爾後在同名品牌時裝系列更是發揮得淋漓盡致，具有一定數量的追隨者。Tom Ford更曾擔任過美國時裝設計師協會主席，並跨界當導演完成了《摯愛無盡》，對於整個流行文化產業，具有莫大影響力。

TOM FORD 2023秋冬女裝系列。圖／摘自TOM FORD facebook
TOM FORD 2023秋冬女裝系列。圖／摘自TOM FORD facebook

不過在去年，Tom Ford就把同名品牌賣給美妝集團雅詩蘭黛，並表明只會擔任品牌的類似監督與顧問的角色，直到今年年底；剛剛曝光的2023秋冬大秀，便是Tom Ford最後一次經手的設計。這一季，可以明確的看出Tom Ford濃縮了過去13年裡最經典的設計，而且他就電影導演一樣，以電影風格來精心策劃最終系列。Tom Ford讓模特兒站在玻璃櫥窗裡，他便指揮若定的，讓她們動起來，如同是博物館中栩栩如生的人體模型。而且幾位過去和Tom Ford合作愉快的超模們，包括Amber Valletta、Karen Elson、Karlie Kloss、Caroline Trentini和Joan Smalls，也特地參與了這場告別服裝秀，讓人不免感到唏噓。

TOM FORD 2023秋冬女裝系列。圖／摘自TOM FORD facebook
TOM FORD 2023秋冬女裝系列。圖／摘自TOM FORD facebook

TOM FORD 2023秋冬女裝系列。圖／摘自TOM FORD facebook
TOM FORD 2023秋冬女裝系列。圖／摘自TOM FORD facebook

TOM FORD 2023秋冬女裝系列。圖／摘自TOM FORD facebook
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TOM FORD 2023秋冬女裝系列。圖／摘自TOM FORD facebook
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TOM FORD 2023秋冬女裝系列。圖／摘自TOM FORD facebook
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