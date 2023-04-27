TOM FORD將揮別13年同名時裝品牌？ 下一步仍受市場關注！

美國時裝設計師Tom Ford在昨晚（4/26）曝光了他的同名品牌最新一季系列，同時也宣告了這是他最終操刀的服裝，讓時尚迷都備感意外。不過Tom Ford並未表明，他將何去何從，也未宣布接手的設計師，端看之後是否會有新的聲明，讓粉絲能繼續追隨這位明星設計師。

作為設計師的Tom Ford最為人津津樂道的就是他在90年代，接下了Gucci跟Saint Laurent的創意總監一職，並成功的把兩個搖搖欲墜的高級時裝品牌，搖身變成人人都想擁有的設計，堪稱是時裝史上的一頁傳奇。但也在自己職涯最高峰時，Tom Ford選擇離開，並於2010年創立同名品牌，跨足美妝、眼鏡市場，藉由他個人魅力與精準的定位，同樣獲得消費者的青睞。高級「性感」元素，一直都是Tom Ford最擅長，也是他讓Gucci起死回生的法寶之一，爾後在同名品牌時裝系列更是發揮得淋漓盡致，具有一定數量的追隨者。Tom Ford更曾擔任過美國時裝設計師協會主席，並跨界當導演完成了《摯愛無盡》，對於整個流行文化產業，具有莫大影響力。

TOM FORD 2023秋冬女裝系列。圖／摘自TOM FORD facebook

不過在去年，Tom Ford就把同名品牌賣給美妝集團雅詩蘭黛，並表明只會擔任品牌的類似監督與顧問的角色，直到今年年底；剛剛曝光的2023秋冬大秀，便是Tom Ford最後一次經手的設計。這一季，可以明確的看出Tom Ford濃縮了過去13年裡最經典的設計，而且他就電影導演一樣，以電影風格來精心策劃最終系列。Tom Ford讓模特兒站在玻璃櫥窗裡，他便指揮若定的，讓她們動起來，如同是博物館中栩栩如生的人體模型。而且幾位過去和Tom Ford合作愉快的超模們，包括Amber Valletta、Karen Elson、Karlie Kloss、Caroline Trentini和Joan Smalls，也特地參與了這場告別服裝秀，讓人不免感到唏噓。

TOM FORD 2023秋冬女裝系列。圖／摘自TOM FORD facebook

TOM FORD 2023秋冬女裝系列。圖／摘自TOM FORD facebook

TOM FORD 2023秋冬女裝系列。圖／摘自TOM FORD facebook

TOM FORD 2023秋冬女裝系列。圖／摘自TOM FORD facebook